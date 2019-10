Lo stand di Lerici al “Liguria Travel Show”

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici partecipa al “Liguria Travel Show”, la prima fiera evento internazionale dedicata al turismo in Liguria che si svolgerà a Genova, ai Magazzini del Cotone, dal 25 al 27 ottobre. Un'occasione per presentare le eccellenze del territorio lericino in un vetrina internazionale, che raccoglierà tutte le migliori proposte liguri. “Ci tenevamo a dare il giusto risalto alle eccellenza del nostro territorio, gastronomiche innanzitutto ma anche legate alle numerose attività outdoor che qui è possibile svolgere - commenta l'assessore al Turismo, Luisa Nardone -. Di fronte a un pubblico internazionale presenteremo quindi le nostre specialità e il nostro affascinante territorio, attraverso la proiezione di immagini, la distribuzione di materiale informativo, show cooking e succulente degustazioni”.



Specialità gastronomiche, in primo luogo: i celebri muscoli e ostriche provenienti dal nostro mare saranno presentati dalla Cooperativa Mitilicoltori spezzini. E poi la mitica focaccia della Linetta e il celebre poncré di Orani, la centenaria attività santerenzina, saranno i protagonisti delle degustazioni offerte ai partecipanti. Sarà poi la volta dei sentieri dell'entroterra, presentati dall'associazione Lerici Bike, con i loro percorsi mozzafiato a picco sul mare, tanto apprezzati dagli amanti delle due ruote da essere scelti nei mesi scorsi come location della gara internazionale di Superenduro. Sarà poi il monento dello show cooking a cura dello chef dello storico Ristorante Paolino di Lerici, che preparerà sul posto alcuni dei piatti della tradizione culinaria lericina, tra cui i muscoli ripieni, e di Achille Lanata, in arte “Biscotto”, con i suoi rinomati panini ormai famosi in tutto il mondo. “Porteremo a Genova un classico del passato, ovvero i muscoli ripieni preparati “alla maniera di Paolino”, e un piatto del presente e del futuro, i muscoli arancia e zenzero – spiega Antonio D'Andrea, patron del Ristorante Paolino di Lerici -. Per noi questa partecipazione rappresenta una

grande soddisfazione, grazie alla quale far conoscere a tutti le le bellezze e bontà gastronomiche del territorio”.



Sarà presente anche l'Hotel Shelley e delle Palme di Lerici, che si proporrà come location ideale di romantici matrimoni sul mare, nella sezione “wedding” della fiera. “Tutti gli operatori del territorio sono invitati allo stand del Comune di Lerici, del tutto gratuitamente, per promuovere e far conoscere le loro attività in un contesto d'eccezione – aggiunge

l'assessore Nardone -. Si tratta di un aspetto importante e imprescindibile delle attività di promozione. Il turismo è un mercato veloce e flessibile che deve essere intercettato direttamente alla fonte, con fattivi contatti con buyers e travellers nazionali e internazionali”. Dopo la partecipazione al TTG di Rimini, considerata oggi la più importante fiera del turismo italiano, a cui il Comune di Lerici ha presenziato nei giorni scorsi a fianco della Regione Liguria, prosgue quindi incessante il percorso di promozione del terriorio lericino. Tra gli appuntamenti futuri: il prossimo 1-3 novembre il Salone “I Viaggiatori” di Lugano, giunto alla diciassettesima edizione. Il Comune di Lerici paretciperà all'importante vetrina capace di richiamare migliaia di tour operator, agenzie di viaggio, enti del turismo, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative. Si tratta del terzo anno di partecipazione per il Comune di Lerici che, attraverso eventi dedicati, racconterà le eccellenze di un territorio dalle inesauribili risorse.