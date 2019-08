Lo spin off di "Fast&Furious" romba dalle parti di Chernobyl

Golfo dei Poeti - Appuntamento il 7 agosto ore 21.30 nelle Arene Astoria Lerici e Porto Venere con l’anteprima dello spin-off della celebre saga Fast and Furious. Un’avventura al cardiopalma fatta di azione e bolidi rombanti è in arrivo, in anteprima il prossimo 7 agosto, nelle arene Astoria Lerici e in Piazza san Pietro a Porto Venere ore 21.30. Fast and Furious, una delle saghe più longeve e amate di Hollywood, presenta "Hobbs & Shaw", film spin-off diretto da David Leitch, in cui Dwayne Johnson e Jason Statham tornano a vestire i panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw.

"Hobbs & Shaw" spalanca una nuova porta nell’universo Fast & Furious e lo espande, portando l’azione in giro per tutto il mondo, da Los Angeles a Londra passando per le tossiche e desolate terre di Chernobyl fino alla lussureggiante meraviglia delle isole Samoa. Un appuntamento sotto le stelle da non perdere