Lo Stato Sociale in concerto, a Lerici la band-indie per antonomasia

Golfo dei Poeti - Cantautorato locale e musica di qualità: questi i protagonisti del format "Il Tenco Ascolta" che arriva a Lerici il 5 luglio 2019 in Rotonda Vassallo alle 21 su iniziativa del Club Tenco, grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Lerici e con il supporto e la collaborazione di Spigas Clienti, Spezzino Vero e il Media Partner Radio Nostalgia. L'evento, dall'alto valore culturale e artistico, si propone di ascoltare il territorio e invitare i cantautori più interessanti a mostrare il loro talento musicale e autoriale. In linea con la finalità del format, Club Tenco ha selezionato per l'esibizione quattro cantautori locali dopo aver ascoltato il cospicuo e ricco materiale pervenutogli dopo la call indetta dallo stesso.

Special Guest della serata "Lo Stato Sociale", la band bolognese vincitrice del Premio Buscaglione con il loro disco di esordio (2012) che, fra le altre cose, nel 2013 ha fatto parlare di sé per con il disco che ha segnato una generazione, "Turisti della democrazia", e che nel 2018 si è aggiudicato il 2° posto al Festival di Sanremo con "Una vita in vacanza". Numerosi i riconoscimenti nel corso degli anni, non solo del pubblico. "L'evento rappresenta la preziosa occasione di incontrare la musica di qualità di domani - commenta il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti - Lerici è orgogliosa di entrare far parte della prestigiosa rassegna, che tutela e valorizza la musica d'autore, una delle più alte forme d'arte che affonda profonde radici nella tradizione artistica italiana. Sarà una serata dedicata alla musica dal vivo, sia emergente che dalla fama ormai consolidata, come quella de "Lo Stato Sociale", che accopagnerà l'iniziativa con un brillante esibizione dal vivo".



"Poter ospitare questa prestigiosa iniziativa rappresenta per Lerici una rilevante opportunità —ha osserato oggi in conferenza stampa l'assessore al Turismo, Luisa Nardone Lerici entra a far parte della importante rassegna, che va ad arricchire un eterogeneo e fitto cartellone di appuntamenti previsti per questa stagione estiva. Un prodotto di qualità che coniuga l'arte allo spettacolo, portando sul nostro territorio grandi ospiti insieme ai quali celebrare la musica d'autore". I giovani cantautori che, con loro, calcheranno il palco saranno Giulio Wilson, 36 anni, fiorentino di nascita, si definisce un cantautore ed enologo. Figura già nota nell'ambiente musicale, il suo percorso è costellato da esibizioni e premi di un certo spessore. "Nai et Les Hommes du Monde" è invece il progetto locale nato nel 2015 di Natalia Caprili e Lorenzo d'Angelo, che ad oggi conta, oltre gli ideatori, anche la chitarra acustica di Gianluca Donati e il violino di Matteo Rovinalti. Il suo racconto musicale è ispirato a sonorità balcaniche, klezmer e folk-tradizionale: "Brighèla" è lo spezzino che, con voce, chitarra e cavaquinho, mescola lo stile classico della canzone d'autore con sonorità mediterranee, tropicali, rock e psichedeliche. Da citare la canzone Madì (2019), dedicata a Maddalena di Carlo, la Regina del Castello di Lerici; Limbrunire, o Francesco Petacco, nasce all'imbrunire di qualche decade fa in una piccola provincia del Levante ligure. Debutta nel 2018 con l'album La Spensieratezza, approdo pop digital-analogico, dopo un percorso da bluesman e cantautore classico. A condurre la serata sarà Antonio Silva, lo storico presentatore del Premio Tenco, rassegna alla quale potranno essere chiamati anche gli artisti della serata lericina. L'ingresso della serata è libero. "Alle selezioni ha preso parte una trentina di artisti di provenienza prevalentemente locale e tutti di alto livello, non amatori - ha spiegato stamani in conferenza stampa Rossella Giannini, che si occupa della comunicazione del Club Tenco -. Non è un contest, non si vince nulla. Il nostro obbiettivo è dare voce a proposte di qualità che magari non hanno ancora avuto lo spazio dovuto". Presenti in conferenza anche Andrea Sammartano, sostenitore del Club, e Antonino Azarello, direttore commerciale di Spigas clienti.