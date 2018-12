Lerici si prepara a un capodanno tra sogno, danza e magia

L'assessore Luisa Nardone: "Evento spettacolare adatto a ogni fascia d'età".

Golfo dei Poeti - Tutto pronto a Lerici per la spettacolare festa di fine anno. Parte il conto alla rovescia per l’evento che catapulterà gli spettatori nel magico mondo degli “Onirica - United Artist Performer”, l’ensemble composto dai migliori artisti performer delle compagnie di Physical Theatre italiane ed estere.

Gli artisti di fama nazionale e internazionale porteranno sul palco di Piazza Garibaldi, a partire dalle ore 22 della sera del 31 dicembre, ballerine acrobatiche, danzatori, aerealisti, figuranti e illusionisti, trascinando il pubblico dal mondo reale oltre il sogno, in un’esperienza magica e surreale.



Spettacolo, colpi di scena e tanta musica: sul palco saranno presenti contemporaneamente due deejay, che daranno vita a un nuovo progetto musicale chiamato “Equilibrio”.

Al suo fianco l’electro Violin Project della musicista Elena Cirillo – già vocalist e violinista per Francesco de Gregori e performer in eventi di rilievo internazionale - e ancora live percussion, fuoco, sfere contact e le emozionanti evoluzioni del duo di aerealisti Francesca Mottola e Cristian Maiolino, reduci del successo teatrale a Broadway.

Come una rivisitazione, in chiave moderna, del circo di strada di una volta, quello che portava alla visione del pubblico affascinanti personaggi capaci di meravigliare grandi e piccini ma che allo stesso tempo, tra sbalordimento e sorpresa, lasciavano insito nel ricordo degli spettatori uno strano senso di stupore.



