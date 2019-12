Lerici ricorda gli scout che non si arresero

Golfo dei Poeti - Nei mesi scorsi, anche alla Spezia, è stato proiettato il film “Aquile randagie” di Gianni Aureli: la storia vera di alcuni gruppi di scout cattolici che, dopo lo scioglimento forzato della loro organizzazione, disposto dal fascismo a fine anni Venti, avevano proseguito in modo clandestino l’attività, intensificandola poi negli anni della guerra e dell’occupazione nazista. Ebbene, qualcosa di analogo, tra il 1943 e il 1944, avvenne anche a Lerici, per iniziativa dell’allora curato don Emilio Gandolfo.



Quella vicenda, della quale sono ancora in vita alcuni dei giovanissimi protagonisti, sarà ricordata sabato prossimo alle 10, nella sala consiliare del Comune lericino, per iniziativa della Società Marittima, a vent’anni dalla morte di don Emilio. Sono previsti gli interventi del presidente della “Marittima” Bernardo Ratti, di Egidio Banti, di Giorgio Pagano e del presidente nazionale del Movimento adulti scout cattolici Massimiliano Costa. Tema dell’incontro sarà “Il gruppo San Giorgio: gli scout lericini che non si arresero”. La sera prima, venerdì alle 21, sarà proiettato e discusso al cinema “Astoria” il film “Aquile randagie”.