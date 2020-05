Lerici, protocollo provvisorio per il servizio di prestito librario della biblioteca comunale

Golfo dei Poeti - A partire dal 23 maggio 2020 sarà possibile per gli utenti accedere al servizio di prestito librario (Martedì, Giovedì, Sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00) presso la Biblioteca Comunale di Lerici su prenotazione seguendo le indicazioni sotto indicate:

- Gli utenti potranno accedere al servizio di prestito e di resa soltanto su prenotazione attraverso le seguenti modalità: telefono:0187/966053, il Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00; e-mail: blerici@comune.lerici.sp.it

- Le persone anziane o con disabilità motoria e/o sensoriale che ne faranno richiesta potranno usufruire della consegna e della resa del prestito librario a domicilio, su prenotazione con le medesime modalità elencate al punto precedente, effettuata ogni giovedì della settimana dalle ore 12:00 alle 14:00. Tale servizio sarà garantito dal personale bibliotecario, munito di mascherina e guanti. Durante la consegna deve essere mantenuta la distanza di sicurezza evitando comunque di entrare nell’abitazione dell’utente;

- Le persone anziane o con difficoltà motorie e/o sensoriali potranno accedere alla biblioteca tramite l’ascensore, previa autorizzazione; successivamente la tastiera sarà disinfettata;

- I libri resi saranno esclusi dal prestito per n.° 10 giorni per rispettare le regole di sanificazione previste dalle raccomandazioni fornite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria.

- L’accesso alla biblioteca in questo periodo non è consentito. L’utente durante la consegna/prelievo sarà informato tramite segnaletica di fermarsi nell’atrio e di attendere il personale. Sarà posizionato un tavolo all’ingresso per tale attività in modo anche da garantire la distanza di sicurezza

- Continua ad essere garantito il servizio su piattaforma on – line di realizzazione di video per bambini e famiglie, pagina Facebook. Biblioteca di Lerici legate alla promozione della lettura.

- Le indicazioni di carattere generale sono contenute nella sezione Musei, archivi, biblioteche del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.