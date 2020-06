Lerici music festival ed eventi associazioni, dal Comune contributi per 80mila euro

Golfo dei Poeti - L'estate pian piano si fa spazio, mentre l'emergenza sanitaria va attenuandosi sempre più, con l'auspicio che non si riprenda e che a ogni livello ci si adoperi per non darle ulteriore campo. La bella stagione fa rima con eventi e Lerici mette mano al portafoglio per sostenere la programmazione estiva. Ammontano a circa 20mila euro i contributi complessivi stanziati a favore di una serie di associazioni del territorio per sostenere l'organizzazione di determinati eventi e manifestazioni. In particolare, ci sono 6.500 euro per l'Associazione Arthena per gli appuntamenti Mythoslogos (5mila) e Altramarea (1.500); 4mila euro a testa vanno all'associazione Ascos e all'Unione sportiva di Tellaro per eventi dedicati a famiglie e bambine; 2mila euro per l'Unione sportiva di Pugliola per l'intrattenimento musicale della festa di San Lorenzo; 2mila euro anche per l'Arci Solaro per la rassegna culturale 'Un mercoledì da Piccioni'; infine 1.500 euro per la Asd Pro Danza per lo spettacolo 'Senza contatto'. Quella 2020 sarà anche l'estate della quarta edizione del festival Suoni dal Golfo, che, com'è noto, cambia nome in Lerici music festival. Palazzo ha deciso di concedere un contributo di 60mila euro all'Associazione Suoni dal Golfo per sostenere le spese dell'organizzazione della rassegna, ritenuta “un fondamentale strumento di promozione del territorio”, capace di “veicolare il nome di Lerici nel mondo, non solo tra gli amanti della musica”, come si legge in delibera. Lerici music festival chiamerà a raccolta, per questa edizione, quasi solamente musicisti italiani (sia orchestrali, sia solisti) con l'intenzione di aiutare il settore a riprendersi dopo la pausa forzata dettata dal coronavirus.