Lerici lancia il 'Festival della Salute'

Golfo dei Poeti - Lerici lancia l'idea di un 'Festival della Salute'. Un'iniziativa che si pone l’obiettivo di avvicinare cittadini di ogni età ed estrazione al concetto di salute nell’era 2.0 e che, nei programmi di Palazzo civico, conterrà incontri, seminari, workshop, presentazione di libri, lezioni, laboratori e screening gratuiti. In primo piano tematiche quali la prevenzione delle patologie degenerative, i disturbi del comportamento alimentare, alzheimer, lotta a bullismo e dipendenze. All’interno del Festival della Salute ogni anno sarà presentata una mostra fotografica. Per il 2021 il titolo sarà 'Io e il mio corpo' il cui obiettivo è raccontare le ferite, la bellezza, il disagio, la paura attraverso il corpo. Presto per comunicare i dettagli dello svolgimento dell'iniziativa, i cui contorni dovranno anche tener conto di quelli che saranno gli sviluppi della situazione sanitaria.