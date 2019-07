Lerici, il cantautore Davide Van De Sfroos in Piazza San Giorgio

Golfo dei Poeti - Il borgo di Lerici si prepara al quarto appuntamento con la rassegna estiva “Lerici Live”. Piazza San Giorgio, ai piedi del Castello di Lerici, è pronta per accogliere, giovedì 18 luglio alle 21.30, Davide Bernasconi, in arte Davide Van De Sfroos. Il cantautore e scrittore, nato a Monza e cresciuto sul Lago di Como, il cui nome d’arte rappresenta una tipica espressione del dialetto tremezzino traducibile con "vanno di frodo" accompagnerà il pubblico in una serata concerto sotto le stelle. “Tour De Nocc” è il nome del suo nuovo spettacolo live estivo, che si presenterà in una veste coinvolgente per far ballare e cantare il pubblico. Lo spettacolo sarà infatti arricchito da strumenti e suoni, in particolare dal basso e dalla fisarmonica, che regaleranno ai brani più famosi del suo repertorio delle sfumature nuove.



"Uno spettacolo unico, in grado di ricreare una suggestiva atmosfera teatrale notturna con sfumature swing e jazz – commenta l'assessore al Turismo, Luisa Nardone -. In scaletta, oltre ai brani più famosi del suo repertorio in veste totalmente rivisitata, alcune ballate inedite. Una serata impedibile di musica e divertimento sotto le stelle, in una cornice mozzafiato". Ad affiancare il cantautore sul palco, i musicisti Alessandro De Simoni (Fisarmonica), Simone Prina (basso), Angapiemage Galliano Persico (violino, tamburello, cori), Riccardo Luppi (sax tenore e soprano, flauto traverso), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori) e Francesco D’Auria (batteria, percussioni, tamburi a cornice, hang). Per info: https://www.ticketone.it/