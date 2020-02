Lerici, ecco il bando del concorso letterario 'Madonna di Maralunga'

Golfo dei Poeti - La festa di Avvenire a Lerici si avvicina al mezzo secolo di vita. L’edizione della prossima estate 2020 sarà infatti la numero quarantacinque, già questo un bel traguardo. La preparazione, che vede insieme la parrocchia guidata da don Federico Paganini, la diocesi e il quotidiano cattolico, è già iniziata, sia per quanto riguarda la definizione del programma, sia per quanto riguarda gli eventi collaterali. Proprio in questi giorni, al riguardo, la parrocchia ha pubblicato il bando per la decima edizione del concorso letterario “Madonna di Maralunga” per racconti e poesie, con le tradizionali due sezioni: una riservata agli studenti della scuola secondaria di primo grado del comune di Lerici, l’altra per gli adulti, anche non residenti a Lerici. Come sempre è stata indicata una traccia che i partecipanti sono chiamati a seguire: il tema per i giovani è “Immaginando il mio domani, vorrei che…”, mentre quello per gli adulti è “Rifugiarsi all’ombra della speranza”. Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 30 giugno alla parrocchia di San Francesco di Lerici – Via Matteotti, 3 (19032), oppure in formato .doc all’indirizzo e–mail piccolapolli@gmail.com. I primi tre classificati di ogni sezione saranno premiati all’interno della festa, che avrà luogo quest’anno dal 25 luglio al 2 agosto