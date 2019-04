Lerici e i suoi borghi protagonisti dell'estate

Ospiti, arte, comicità e, grande novità, le tappe sportive di circuiti internazionali. Paoletti: "Dobbiamo tornare al prestigio d'un tempo". Nardone: "Calendario poliedrico".

Golfo dei Poeti - L'estate lericina è pronta ad aprire i battenti. Ospiti illustri, esposizioni d'arte, tappe sportive internazionali, divertimento, musica e molto altro saranno i protagonisti della stagione calda, ormai alle porte. "Il calendario di proposte estive si propone ogni anno più ricco di appuntamenti e rassegne che animeranno tutto il territorio lericino per l'intera stagione - spiega un soddisfatto Leonardo Paoletti, sindaco della città - L'amministrazione ha investito importanti sforzi e risorse nella formazione di un calendario di eterogeneo e di grande qualità, all'altezza di una località che vogliamo torni a occupare una posizione di prestigio che merita a livello nazionale e internazionale". Dal mese di aprile ad ottobre una fitta rete di appuntamenti coinvolgerà il comune del Golfo e i suoi borghi per un'estate all'insegna della cultura, dello sport e del divertimento. A lavorare pancia a terra nei mesi invernali per farsi trovare pronti agli appuntamenti, è stata l'assessore al Turismo Luisa Nardone: "Il nostro sforzo si è orientato soprattutto nella creazione di un calendario poliedrico, con appuntamenti di elevata qualità, senza dimenticare di rendere gratuiti la maggior parte degli eventi, capaci sì di intrattenere ma anche di veicolare il nome dí Lerici fuori, associando a esso quelli di grandi grandi artisti, fenomeni di massa e circuiti sportivi di rilievo". Determinante l'aiuto della Regione Liguria: "Un'estate davvero ricca di iniziative ed eventi è quella che va a cominciare - conclude l'assessore alla Promozione turistica e Marketing territoriale Gianni Berrino -. Lerici si conferma una città che pensa ai turisti e alle loro esigenze a 360 gradi. Oggi è fondamentale offrire un'idea turistica completa e diversificata, esistono più aspettative e al contempo opportunità dì viaggio. Le nostre principali località devono pertanto offrire sempre di più. Ringiazio gli amnúnistratori lericini per quanto fanno: sono già stato più volte da voi, e ogni volta resto in primis affascinato dalla bellezza del luogo, poi dalla qualità delle vostre iniziative e dalla splendida accoglienza".



Non solo sul mare. Lerici e i suoi borghi saranno animati, come ogni estate, dalle sue raasegne MythosLogos, Suoni dal Golfo, Lerici legge il Mare, la 44° Festa di Avvenire, senza dimenticarei la consegna del Premio Lerici Pea Golfo dei Poeti e gli speciali appuntamenti inseriti nel progi annua della 51esima' edizione del Festival del Jazz. Laboratori per bambini, suggestive atmosfere, rappresentazioni storiche, percorsi alla scoperta dei tesori dell'entroterra, rassegne culturali e molto altro completeranno il ricco calendario di eventi proposti, per un'estate lericina senza precedenti.



Giannini, Ferrari, Leo: i grandi nomi del palinsesto. Si parte sabato 20 aprile con l'inaugurazione al Castello dì Lerici della mostra "Kronos" una personale dell'artista Walter Tacchini che, con la genialità che lo contraddistingue, tocca le più svariate forme d'arte in un'antologica senza precedenti in visione sino al 28 luglio. Tanti i grandi nomi che animeranno le piazze del territorio lericin. In Piazza San Giorgio, su un palco sospeso tra cielo e mare, verranno ospitati i grandi nomi della rassegna "Lerici Live": domenica 7 luglio Giancarlo Giannini torna a casa (è nativo della Spezia), portando in scena un classico shakespeariano come "Il mercante di Venezia". Giovedì 11 luglio sarà la volta di Drusilla Foer in "Eleganzissima", uno spettacolo capace di alternare sagace humor e commovente malinconia, ripercorrendo aneddoti tratti dalla straordinaria e avventurosa vita della carismatica icona di stile, in una dimensione sospesa tra il reale e il verosimile. Domenica 14 luglio sarà ospite una protagonista del cinema d'autore: Isabella Ferrari, in un'intensa prova d'attrice, presterà il volto a "Fedra", facendone rivivere il mito tra passione e fragilità. Giovedì 18 luglio si canterà insieme al cantautore, chitarrista e scrittore Davide Van De Sfroos: musica e poesia riempiranno la piazza ai piedi del Castello in una serata-concerto sotto le stelle. Domenica 21 luglio sarà la volta di Edoardo Leo in "Ti racconto una storia": un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l'attore e regista romano ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi. Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate., trasformati in uno spettacolo coinvolgente.



Risate al salmastro. Non mancherà un ampio spazio dedicato al divertimento e alle risate a pochi passi dal mare. in una doppia serata a ingresso gratuito in compagnia di tre liguri doc: giovedì 25 luglio Rotonda Vassallo ospiterà Enzo Paci in "Tutto quello che c'è". Attore teatrale, giornalista e cabarettista, volto noto al pubblico del piccolo schermo grazie al personaggio di Mania Passadore, psicolabile come Epifanio, ipercinetico come Jerry Lewis, che ha spopolato a Colorado Café, Zelig e Comedy Station. Paci ha inventato una maschera che è lo specchio di una genovesìtà mugugnona declinata seconda un inesauribile schema di tic. Domenica 28 luglio a San Terenzo, in Piazza Brusacà, sarà la volta di Enrique Balbontin e Andrea Ceccon in `Lezioni di Savonese". Volti storici del cabaret a Colorado, Buldozzer e l'erta di Riso, il duo porterà in scena lo spaccato dell'accoglienza turistica tipica ligure in modo irrk erente e al contempo esilarante attraverso le indimenticabili serie di sketch dedicati alla fami!.zerata "ospitalità della torta di riso finita"' e al tormentone "Ciao Milano!".



Da Mogol a Games of Thrones. Martedì 6 agosto, in Rotonda Vassallo, sarà protagonista la musica d'autore "Mogol racconta Mogol: da Lucio Battisti a oggi" è la narrazione appassionata del piu grande poeta della della canzone italiana, Mogol, unita all'interpretazione delle indimenticabili canzoni di Cocciante, Mina, Celentano, Morandi, eseguite da Monia Nageli alla voce e Stefano Nanni al pianoforte. Nel repertorio brani come "Mi ritorni in mente", "Anche per te", "La canzone del sole","Fiori rosa, fiori di pesco", "Emozioni", "Pensieri eparole", per una serata indimenticabile tra i racconti e musica ad ingresso gratuito. Venerdì 28 agosto, a San Terenzo, sarà la volta di un grande concerto dedicato alla serie tv dei record, "Games of Thrones". L'evento live "Gran concerto della Barriera Game or lirmin Tribute Experience" dedicato alla celebre saga del Trono di Spade arriva per la prima volta in Italia in un concerto epico. Un'occasione unica, a ingresso gratuito, grazie alla Ensemble Symphony Orchestra, composta da oltre 80 elementi on stage, tra musicisti e coro, che omaggerà la colonna sonora de "Il trono di Spade"" in un crescendo di pathos e coinvolgimento, guidati dalla voce narrante di Daniel doppiatore ufficiale del protagonista assoluto della serie, Jon Snow.



Lo sport: la grande spinta dell'estate 2019. Protagonista indiscusso di questa estate lericina sarà lo sport. Per la prima volta quest'anno Lerici è stata infatti inserita in tre prestigiosi circuiti internazionali. Si parte nel mese di maggio, da venerdì 10 a domenica 12, con gli Internazionali dl Beach Tennis a cura di A.S.D. Joy and Play. Dopo Rio de Janeiro e Caracas, in contemporanea con Brighton e Atene, il Circuito internazionale farà tappa alla Venere Azzurra: tre giorni di torneo, diviso tra doppio maschile e femminile, in gara su tre campi fil beach tennis sarà allestito lungo la passeggiata animata, durante le partite performance di street art. Sabato 15 e domenica 16 giugno, Lerici ospiterà il "Circuito Superenduro Italian Enduro Series", a cura di Lerici Bike Caprione Outdoor. Il Campionato Italiano Superenduro, tocchera Lerici per la terza tappa, dopo Pietra Ligure e Punta Ala e prima dell'Abetone. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, fara tappa infine la "Tag Hehuer Vela Cup", a cura del Circolo Vela Erix. L'evento rappresenta il circuito di regate più grande d'Italia organizzato dal Giornale della Vela, che porta in mare ogni tipo di imbarcazione per unire gli appassionati in competizioni che si svolgono ogni anno nelle più belle località marinare d'Italia e, per la prima volta quest'anno, a Lerici.



N.Re.