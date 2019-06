Lerici commemora Soldati a vent'anni dalla scomparsa

Golfo dei Poeti - E' stato uno dei più significativi scrittori del Novecento, oltre che un regista cinematografico e televisivo entrato nella storia. Amava immensamente Tellaro, che descrisse come «un nirvana tra mare e cielo, tra le rocce e la montagna verde». Qui abitò per molti anni e scrisse alcune delle sue opere più importanti.

Nel ventennale della sua scomparsa, avvenuta proprio a Tellaro il 19 giugno del 1999, la Città di Lerici celebra il ricordo di Mario Soldati con un doppio appuntamento: si comincia sabato 22 giugno, alle ore 18, con la deposizione di una corona d'alloro commemorativa sulla targa che ricorda lo scrittore, apposta poco prima di Piazza Rainusso.

"Mario Soldati rappresenta una delle figure più poliedriche e ricche della cultura del Novecento – commenta il Sindaco di Lerici Leonardo Paoletti -. Un intellettuale che amava immensamente Tellaro e che non si è mai risparmiato per il nostro territorio, fornendo un contributo inestimabile all'intero Golfo dei Poeti. Oggi, nel ventennale della sua scomparsa, è un dovere e un piacere ricordare l'uomo e l'intellettuale".



Domenica 23 giugno, alle ore 18, il Castello di Lerici ospiterà la presentazione del libro “Mario Soldati – La gioia di vivere”, curata dal Prof. Pier Franco Quaglieni ed edito da Golem Edizioni.

Amico personale dello scrittore e cofondatore con lui e Arrigo Olivetti del Centro “Pannunzio”, di cui Soldati fu presidente per quasi vent’anni dal 1980 al 1997, Il libro è ricco di saggi di autorevoli critici e studiosi, di relazioni a convegni, di semplici ricordi e testimonianze di amici, noti e meno noti. Il testo è scritto seguendo diversi registri di scrittura ed è volto a ricostruire la poliedrica figura dello scrittore e regista. Ciascun lettore potrà scegliere cosa leggere, trattandosi di un libro che non necessariamente va letto a partire dalla prima pagina, ma che lascia la possibilità di scelta ai singoli.









Pier Franco Quaglieni, docente e saggista di storia risorgimentale e contemporanea, è pubblicista dal 1968. È vice presidente del Centro “Mario Pannunzio”, che ha contribuito, come direttore generale, a far crescere a fianco di Arrigo e Camillo Olivetti, Mario Soldati, Alda Croce.

È conferenziere invitato in tutta Italia e all’estero. All’età di 47 anni è stato insignito dal Presidente della Repubblica Scalfaro della Medaglia d’oro di I classe di Benemerito della Scuola, della Cultura e dell’Arte. Ha vinto, tra gli altri, i premi «Voltaire», «Tocqueville», «Popper» e «Venezia».

Nel 2006 è stato presidente del comitato scientifico del Comitato nazionale per il centenario della nascita di Mario Soldati presso il MiBACT.

Ha scritto di lui Aldo Cazzullo: «È un cavaliere solitario che da decenni tiene viva la memoria di una grande tradizione culturale spesso misconosciuta.

Massimo Gramellini ha, a sua volta, affermato: «È un liberale del Risorgimento nato nel secolo sbagliato. Per nostra fortuna».

Alessandro Passerin d’Entrèves scrisse nel 1984: “Nella mia giovinezza conobbi, simile a lui, Piero Gobetti, anche lui artefice di vita morale e culturale come oggi è Quaglieni”