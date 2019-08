Lerici ascolta 'Lerici', la sinfonia commissionata per Suoni dal Golfo

Golfo dei Poeti - La sinfonia 'Lerici'... a Lerici. Ieri sera Piazza Garibaldi, nell'ambito di 'Suoni dal Golfo', ha accolto una composizione intitolata alla cittadina che da tre anni ospita la rassegna concertistica. Un numeroso pubblico ha seguito l'esibizione dell'Orchestra Excellence, del pianista Vitaly Pisarenko, del contrabbasso di Samar Tallat Hafez. A dirigere il maestro Gianluca Marcianò, ideatore di SdG. Non solo 'Lerici' sugli spartiti dei giovani musicisti – arrivati sul golfo da tutto il mondo -, ma anche 'Kol Nidrei op. 47' di M. Bruch e 'Concerto n.2 in La maggiore per pianoforte e orchestra' del grande Franz Liszt.



Il compositore di 'Lerici', lo statunitense David Winkler, poche ore prima del concerto era stato pubblicamente intervistato dal giornalista Boyd Tonkin all'Hotel Shelley delle Palme in occasione dell'ultimo talk di Suoni dal Golfo, parlando della sua sinfonia dedicata a “uno dei posti più meravigliosi della riviera Italiana”, che lo ha ispirato anche per la vicinanza “ai luoghi di geni come Paganini e Puccini”. L'opera, commissionata dal direttore Marcianò proprio per 'Suoni dal Golfo' 2019 e realizzata in circa cinque mesi, altro non è che un lampante segnale del legame di Winkler con l'Italia (dove ha effettuato parte degli studi). “Qua mi sento praticamente a casa – ha detto il compositore classe 1948 – e la tradizione musicale italiane è sempre con me. Vorrei comporre un'opera italiana”. Intanto, Winkler ha composto un balletto dedicato a 'Il piccolo principe' che, ha annunciato, avrà la sua prima l'anno prossimo a Budapest.



La sinfonia lericina - alla sua prima assoluta - è stata calorosamente applaudita dal pubblico internazionale di Piazza Garibaldi. Chiusi i leggii e rinfoderati i violini, il direttore Marcianò ha sottolineato, quasi a svelare il segreto del successo, come “qua non ci sono star, tutti abbiamo lo stesso valore. Lo ho imparato da giovane, a Londra. Il direttore vale quanto il parcheggiatore o chi si occupa del catering”. E poi, visto che di soli applausi e sorrisi non si vive, ha concluso: “Vogliamo che questa rassegna cresca ancora. Quindi, sosteneteci, support us”. Del resto già dall'edizione di quest'anno sono stati introdotti i posti a sedere a pagamento, abitualmente contornati da una nutrita schiera di spettatori ascoltatori in piedi.