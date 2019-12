Lerici accoglie il 2020 con il tradizionale concerto del Primo dell'anno

Golfo dei Poeti - Lerici si prepara a dare il benvenuto all'anno nuovo. Mercoledì 1 gennaio, alle 18.30, sul palco del Teatro Astoria, l'Orchestra Tuscany Ensemble darà vita a un concerto capace di allineare brani celebri esclusivamente orchestrali, le emozioni della canzone napoletana e il fascino di famose pagine tratte dalle opere liriche più amate. Strauss, Verdi, Donizetti, Mozart, Lehàr, Cardillo: autori di fama mondiale saranno i protagonisti della serata, interpretati con grande maestria da un'orchestra straordinaria e solisti di fama internazionale.

“Festeggiamo insieme l'arrivo dell'anno nuovo in musica, come da tradizione – commenta l'assessore al Turismo, Luisa Nardone -. Artisti celebri calcheranno il palco del Teatro lericino portando in scena alcune delle più note pagine della musica internazionale, creando una magica atmosfera carica di fascino per grandi e piccini”.

Da venerdì venerdì 20 e fino a domenica 22 dicembre saranno aperte le prenotazioni riservate ai residenti che desiderino partecipare all'evento, completamente gratuito. Sarà sufficiente recarsi alla biglietteria del Teatro Astoria dalle 16 alle 18.

I non residenti potranno prenotare il loro posto lunedì 30 e martedì 31 dicembre, alla biglietteria del Teatro Astoria, dalle 16 alle 18.

L'evento, organizzato dal Comune di Lerici su progetto dell'associazione Coro Lirico La Spezia a cura di Ezia Di Capua, vedrà sul palco il soprano Roberta Ceccotti e il tenore Kentaro Kitaya, con la partecipazione dell'attore e regista Roberto Di Maio. Direttore del concerto, Massimiliano Piccioli.

“La scelta del repertorio rispecchia il desiderio di voler inaugurare l'anno nella maniera più spensierata possibile, con i più celebri componimenti di autori italiani e stranieri – aggiunge il Direttore Massimiliano Piccioli -. Dopo tanti anni torno volentieri a Lerici e al Teatro Astoria, dove spero di accompagnare il pubblico all'ingresso del nuovo anno con allegria e serenità”.

“Attraverso degli intermezzi accompagnerò i presenti alla scoperta della filosofia che sta dietro ai celebri brani, cogliendone interessanti e intriganti spunti – spiega l'attore e regista Roberto Di Maio -. Una diversa chiave di lettura attraverso cui scoprire ciò che sta dietro le magiche note dei più grandi autori italiani ed esteri”.