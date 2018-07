Laura Morante porta a San Terenzo i suoi 'Brividi immorali'

Tutto il fascino di una delle più amate attrici italiane di scena al Parco Shelley per uno degli eventi di punta dell'estate lericina.

Golfo dei Poeti - Una delle più magnetiche personalità del cinema italiano sarà ospite a Parco Shelley mercoledì 25 luglio, alle ore 21.30.

Laura Morante, volto celebre del piccolo e grande schermo, calcherà il palco di San Terenzo con lo spettacolo “Brividi immorali”.

L'attrice e regista leggerà racconti tratti dal suo omonimo libro.

Famiglie, coppie in crisi, omicidi e amici: storie di verità taciute che assumono, senza volerlo, le sembianze di una bugia. Tradimenti e paure alimentati da vecchi rancori o da accadimenti fortuiti, fraintendimenti e rimpianti serbati per anni che arrivano improvvisi a scompaginare le carte, a scrivere da capo un inizio o una fine, mandando all’aria ogni morale. Irregolari e spiazzanti, quasi si muovessero al ritmo di un’improvvisazione jazz, diversissimi eppure legati nel profondo, i Racconti e interludi di Laura Morante si spalancano come finestre spazzate da venti umorali su un mondo di relazioni e affetti, attraversato da una quotidiana violenza, piccola o grande. Ma sopra ogni cosa, su queste donne inquiete, fragili, contraddittorie, su questi uomini razionali e infantili, su bambini sognanti e feroci, su città familiari come case di campagna e case di campagna sterminate come continenti da esplorare, veleggia un’esatta, implacabile ironia che, nel disordine degli elementi, scova una bellezza insensata: la melodia disarmonica, imprevedibile e trascinante su cui il destino ci invita a ballare.

.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito.