Laboratorio creativo per i più piccoli nella serata tributo a Game of Thrones

Golfo dei Poeti - In occasione della giornata tributo al Trono di spade che si terrà il 28 agosto all lungo mare di San Terenzo, Lerici, Stefania Martinico organizza per i bambini da 2 anni in sú, presso il villaggio Fantasy, nel suo stand Espositivo il laboratorio esperienziale Genitori-Figli dal titolo "c'era una volta" dalle 20.30 in poi.

“I laboratori esperienziali donano quei momenti di incontro dove insieme si lavora sul benessere psicofisico per diventare consapevole di come “manifestare” se stessi, scoprire la propria modalità di incontro con l'altro, promuovere l'equilibrio dell'unità “corpo-mente-relazione. Fare insieme per creare Armonia”.

Stefania Martinico é: Maestro d'arte in Decorazione Pittorica, diplomata in Arte Applicata, Decoratrice specializzata in Arti visive e discipline dello spettacolo.

Dal 2002 conduce ed organizza laboratori creativi e pittorici per bambini, esperienziali per genitori e figli, ha coordinato per 4 stagioni il corso di pittura arte terapeutico presso il centro psicosociale alla Spezia, ha coordinato per Anteas il progetto "arte e solidarietà tra le generazioni" ha realizzato i premi per lo Spezia Short Movie, Io vivo sostenibile per il comune di Fivizzano e organizzato ed aderito a tantissime e diverse iniziative presenti sul territorio Spezzino.

Per partecipare e ricevere il Kit "Artista Creativo" per il proprio figlio ogni genitore dovrà prenotarsi al 3207609559 (anche su WhatsApp).