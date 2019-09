La terra di Codogno e il mare di Lerici in mostra al castello

Golfo dei Poeti - Inaugura domani giovedì 5 settembre al Castello di Lerici, la mostra fotografica “Terra Mare”, organizzata dal Comune di Lerici in collaborazione con il Comune di Codogno, che raccoglierà in un'unica grande esposizione gli scatti più belli delle attività contadine di Codogno e della vita sotto e sopra il mare di Lerici, collegate da una sottile linea di affinità culturale che unisce il mare alla Terra, la Liguria alla Lombardia.

Si salda così la collaborazione fra il Comune di Lerici e il Comune di Codogno, dopo lo scambio cultural-gastronomico iniziato a settembre dello scorso anno a “Mytiliade”, la kermesse dedicata ai mitili in tutte le loro declinazioni, alla quale partecipò anche Codogno con le eccellenze gastronomiche e culinarie del territorio. Poi la collaborazione proseguì alla Fiera di Codogno, dove Lerici propose i suoi prodotti “top”, come le ostriche e i muscoli.

Un interscambio di tradizioni che oggi viene efficacemente rappresentato dalla mostra fotografica “Terra Mare”, allestita nelle sale del Castello fino al 6 ottobre

.

In esposizione decine di scatti storici e odierni che illustrano - passando dai fondali marini lericini alla campagna codognese - la cultura popolare, i paesaggi e le tradizioni di queste due città.

Il materiale fotografico che illustra l'aspetto storico del territorio lericino è stato fornito dall'associazione “Lericini nel mondo”, con il contributo del fotografo Walter Bilotta e della Cooperativa dei Mitilicoltori spezzini.

La parte storica composta da 54 fotografie della Codogno che fu è a cura della PMG di Codogno, mentre la parte degli scatti attuali è realizzata dall’associazione Kaos Focale di Codogno.

«Si tratta di uno scambio di vetrine che s’inserisce nella logica di far conoscere al di fuori del Lodigiano e della regione, le nostre tradizioni, i nostri prodotti tipici, oltre che le nostre capacità artigianali o quelle del comparto lattiero caseario – aggiunge il Sindaco di Codogno, Francesco Passerini - E’ un modo per “esportare” il nostro territorio, la nostra realtà ricca di risorse, fuori dai propri confini. Una grande ed esclusiva opportunità che porta a conoscenza di migliaia e migliaia di visitatori il nostro territorio, la Bassa e di conseguenza il Lodigiano e le sue immense potenzialità. Un ringraziamento speciale e doveroso va all’Amministrazione di Lerici, al Sindaco Paoletti, all’assessore Nardone e a tutti i componenti del consiglio comunale per questa opportunità>.