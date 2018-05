La storia e il futuro. Muscolai tra il museo e l'ampliamento

In occasione dell'inaugurazione del Museo dei muscolai a Santa Teresa è stata annunciato il prossimo ampliamento della superficie di allevamento di 500mila metri quadati fuori dalla diga.

Golfo dei Poeti - La storia centenaria dei muscolai spezzini ha una casa. L'indirizzo è quello dello stabulatore di Santa Teresa, nel cuore dell'impianto. Le fotografie del passato, i modellini, le mappe che ricordano la collocazione dei vivai prima della rivoluzione industriale e commerciale del golfo sono finalmente a disposizione di tutti, prima di tutto delle nuove leve. Il Museo dei muscolai allestito da Angelo Majoli con i cimeli che hanno fatto la storia dell'attività locale dalla seconda metà del XIX secolo è stato inaugurato ieri con tutti gli onori delle autorità, a dimostrazione del legame inscindibile che esiste tra l'attività quotidiana degli "agricoltori del mare" e il Golfo dei poeti.



"Ho sempre cercato di difendere la mitilicoltura - ha detto Majoli - e dare voce alla categoria dei muscolai, coloro che col sole e con la pioggia lavorano per un prodotto che è sempre più caratteristico del nostro territorio. Siamo a tutti gli effetti agricoltori del mare. Occorrono nuovi spazi per questa attività e serve creare un nuovo afflusso di acqua dentro la diga. Serve un tavolo un cui di ascoltino i nostri problemi. Dobbiamo salvaguardare questo lavoratori che al 95 per cento dà occupazione al di sotto dei 40 anni".



"Non c'è Golfo dei poeti senza i muscoli - ha detto il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti -. Questo è quello che ci unisce, più di tutto. Da questa attività è nato il Palio. Inaugurare un museo oggi significa che abbiamo raggiunto una consapevolezza importante".

Grande soddisfazione anche da parte del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini: "Vi ringrazio per l'occupazione che create, per una professione che non tutti possono intraprendere. Vi staremo vicini, sperando di poter inaugurare in futuro un museo più grande".

"Attendiamo l'autorizzazione dalla Regione per l'ampliamento deciso insieme al Comune di Lerici - ha detto il sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani - confidenti che entro fine anno questi si possano usare 500mila metri quadrati di superficie per nuovi vivai. L'obiettico è avere una produzione sempre crescente di quello che una volta chiamavamo "oro nero", un prodotto che oggi sta conquistando sempre di più i turisti".