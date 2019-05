La storia di Helen e Percy, i ricchi coniugi che amarono Pugliola

Dall'Inghilterra al piccolo borgo sovrastante il Golfo, si dedicarono ad un’intensa opera filantropica. Anche se l'idillio finì anni dopo in tribunale.

Golfo dei Poeti - All’inizio del 900 Helen Lavinia e William Percy Cochane, ricchi coniugi inglesi, decisero di stabilire la propria dimora nel paese di Pugliola sul lato orientale del Golfo della Spezia. Acquistarono qui un’antica villa settecentesca, la ristrutturarono completamente e vi crearono attorno un vasto giardino, secondo il gusto dell’epoca. La villa ed il suo parco spiccano ancora sulla collina che sovrasta la spiaggia della Venere Azzurra. Helen e Percy, come consuetudine delle facoltose famiglie britanniche, si dedicarono ad un’intensa opera filantropica della quale beneficiò la popolazione di Pugliola e non solo. Tuttavia i rapporti di Percy con i paesani furono talmente burrascosi che finirono per essere risolti nelle aule del Tribunale di Sarzana alla vigilia della Prima Guerra Mondiale.



Durante il conflitto i Cochrane furono instancabili nell’alleviare le sofferenze delle moltitudini di feriti che da vari fronti trovarono ricovero negli ospedali militari da loro appositamente approntati a Sarzana ed a Mentone. Successivamente anch’essi come tanti sudditi britannici in Italia subirono le conseguenze del fascismo. A distanza di oltre un secolo Vaughan Bryers, cittadino australiano discendente di Helen, ha deciso, insieme a Fabio Rolla di ricostruire la storia della sua trisavola. L'appuntamento è fissato alle 18 di questo pomeriggio al bar tabacchi della piazzetta di Pugliola.

Il libro è liberamente disponibile cliccando sul seguente link:

https://www.academia.edu/39178500/Villa_Rezzola_a_Pugliola_nel_Golfo_della_Spezia