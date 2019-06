La passeggiata a mare intitolata a chi 'inventò' il Golfo dei poeti

Golfo dei Poeti - In futuro percorrere la passeggiata a mare tra Lerici e San Terenzo sarà come tuffarsi nella poesia e nel suo legame con il golfo. L'amministrazione Paoletti ha infatti deciso – come si legge in un recente atto di indirizzo - di intitolare l'incantevole percorso a Sem Benelli (1877-1949), poeta, drammaturgo e scrittore. All'autore toscano si deve la denominazione 'Golfo dei poeti', coniata a San Terenzo in occasione dell'orazione funebre in onore di Paolo Mantegazza: "Beato te, o Poeta della scienza che riposi in pace nel Golfo dei Poeti. Beati voi, abitatori di questo Golfo, che avete trovato un uomo che accoglierà degnamente le ombre dei grandi visitatori". E fu proprio nel corso del soggiorno santerenzino che Benelli mise nero su bianco il suo capolavoro 'La cena delle beffe', di imperitura fortuna. Palazzo civico sistemerà delle strutture contenenti la biografia in sintesi dell'autore toscano nonché la storia dell'intenso rapporto tra il golfo e gli innumerevoli nomi della cultura che vi hanno dimorato e che con esso hanno stretto un indelebile rapporto.



Non solo, l'atto approvato dall'amministrazione prevede di legare all'intitolazione a Benelli il premio di poesia Lerici Pea, “uno dei premi maggiormente rappresentativi – si legge - del panorama italiano e non solo”. Per questa ragione la pavimentazione della futura passeggiata Benelli sarà sede di targhe che riporteranno i nomi dei poeti vincitori dell'ambito Pea. Non è ancora dato sapere nel dettaglio quale sarà la fattura delle targhe, cosa destinata a essere determinata dagli uffici prossimamente, con ulteriori atti. Preme sottolineare che l'intitolazione riguarderà esclusivamente il tratto pedonale, non comportando quindi alcuna modifica degli indirizzi delle abitazioni, che continueranno a stare sotto l'egida di Via Biaggini e Via Mantegazza.