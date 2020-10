La contessa se ne va e lascia la villa al Fai

Golfo dei Poeti - “Un personaggio storico del nostro territorio, a cui era fortemente legata”. Così oggi il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, in occasione della prima seduta del suo secondo mandato, ha voluto ricordare la contessa Mara Carnevale, scomparsa ieri. E lo ha fanno annunciando un atto di generosità da parte della nobildonna: “Lasciandoci ha avuto la volontà di fare un regalo importante a Lerici e non solo, perché, per quanto è a mia conoscenza, il Fai dovrebbe aver acquisito la villa della contessa a Pugliola”, ha spiegato il primo cittadino. Si tratta di Villa Cochrane, conosciuta anche come Villa Rezzola. Costruita da un armatore lericino nella seconda metà dell’800, poco dopo era stata acquistata e ampliata dalla nobile famiglia inglese Cochrane. Lo splendido edificio, immerso nel verde, nel terreno circostante, che da Pugliola scende fino alla Venere Azzurra, raccoglie eucalipti australiani, magnolie dell’Himalaya, palme dalle variegate provenienze e una ricca vegetazione costituita da piante arrivate da ex colonie britanniche, eredità dei precedenti proprietari che a suo tempo le avevano importate. Nella medesima seduta il sindaco ha ricordato anche don Andrea Cappelli a due anni dalla prematura scomparsa.



