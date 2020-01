La commedia “Tropicana” in scena al Teatro Astoria

Golfo dei Poeti - Tropicana è la canzone del “Gruppo Italiano”, arrivata sul podio di “un disco per l'estate del 1983” con un brano costruito con calypso orecchiabile e ritmato, sul quale si innesta un testo di tutt'altra natura.

La canzone descrive infatti un'apocalisse, alla quale i presenti assistono senza quasi rendersene conto, perché si sentono “come dentro un film” mentre in televisione sta passando la pubblicità di una bibita: la Tropicana, appunto.

Ma di cosa parla davvero questa canzone? Lo spettacolo apre una riflessione sul rapporto arte e mercato. Sul palco l'dentità della compagnia si sovrappone a quella del Gruppo Italiano, in un cortocircuito tra identità reali e immaginarie, in cui ogni interprete sembra fare “outing” delle proprie debolezze, vigliaccherie e speranze.

Tropicana è una lenta immersione negli abissi, alla ricerca del nero che è sempre nascosto dentro un involucro colorato e del punto di contatto tra quel nero e questo attuale che ci sommerge.

Mercoledì 8 gennaio, alle ore 21, il palco del Teatro Astoria ospiterà il secondo appuntamento del cartellone di prosa di questa stagione: lo spettacolo “Tropicana” porterà in scena Claudia Marsicano, Francesco Alberici, Salvatore Aronica, Claudia Marsciano, Daniele Turconi.

“Uno spettacolo imperdibile che, dietro l'apparente leggerezza, fornisce spunti di riflessine e considerazioni importanti partendo da una canzone famosa, la sua musica e il suo testo, ben consapevoli che pochi vi avevano prestato attenzione – commenta il consigliere delegato al Teatro, Claudia Gianstefani -. Il motivetto rimarrà in mente a lungo. Le riflessioni proseguiranno e forse saranno uno stimolo a non lasciarsi incantare dalle apparenze”.

LA biglietteria del Teatro Astoria nei giorni di spettacolo di prosa sarà aperta dalle ore 17:00.