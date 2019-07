La comicità di Enzo Paci in Rotonda Vassallo con lo spettacolo “Tutto quello che c'è”

Golfo dei Poeti - La grande comicità ligure va in scena a Lerici. Vizi e virtù dell'uomo moderno e quotidiane nevrosi, espresse attraverso i suoi personaggi più celebri, saranno i temi che l'attore teatrale, giornalista e cabarettista Enzo Paci porterà sul palco lericino con lo spettacolo "Tutto quello che c'è", in programma per giovedì 25 luglio, alle 21.30, in Rotonda Vassallo.

L'attore, volto noto al pubblico del piccolo schermo grazie al personaggio di Mattia Passadore, psicolabile come Epifanio e ipercinetico come Jerry Lewis, che ha spopolato a Colorado Café, Zelig e Comedy Station in onda sul canale Comedy Central, è celebre per aver inventato una maschera che è lo specchio di un genovesità mugugnona declinata secondo un inesauribile schema di tic tipici, da Voltri a Nervi.

Nello spettacolo Enzo Paci, affiancato come da consuetudine dalla bravissima Romina Uguzzoni, compagna in scena e nella vita, racconterà le difficoltà, le idiosincrasie e nevrosi del suo vivere quotidiano, con la speranza di scoprire nella condivisione col pubblico di non essere l’unico a doverle affrontare. Nello show non mancaheranno le sue maschere: Passadore, La Marisa e l’ultimo arrivato, Renato la logorroica guardia giurata, ...

Enzo Paci proviene dalla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova.

È attore teatrale, ha lavorato per la radio del quotidiano genovese Il Secolo XIX, Radio 19. Cabarettista, ha lavorato per Mediaset nella trasmissione comica Colorado Cafè. Dal 2009 fa parte del gruppo di Zelig off in onda su Canale 5. Nel 2011 è invece protagonista, con il personaggio di Mattia Passadore, della trasmissione comica Central Station in onda su Comedy Central. Nell'edizione 2012 di Zelig off si esibisce in duo con Andrea Bottesini. Nell autunno 2015 torna ad esibirsi per otto serate nuovamente a Colorado Cafè condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ritorna nell'edizione 2016 di Colorado Cafè sempre condotta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.