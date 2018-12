La Grande guerra nelle pagine di un giovane soldato spezzino

A Lerici la presentazione del diario di Antonio Pegazzano.

Golfo dei Poeti - Continuano gli incontri culturali organizzati dalla Società Marittima di Mutuo Soccorso e Auser Lerici, coordinati da Bernardo Ratti.



Il prossimo appuntamento si terrà Sabato 15 Dicembre alle 17 presso la Sede Auser di Via Gerini a Lerici. L'occasione è l'anniversario dei 100 anni dalla fine del Primo conflitto mondiale con la presentazione del diario di un giovane spezzino, Antonio Pegazzano, scritto nelle trincee del Carso: "Un diario inedito della Grande Guerra - 1916/1918" (Edizioni Giacchè), curato da Paola Polito, che sarà presente, introdotta da Riccardo Bonvicini.



Antonio Pegazzano combatté sul fronte italiano morendo nel 1917, lasciando una testimonianza in questo diario, ritrovato cent'anni dopo la fine del conflitto. La pronipote Paola ne ha assemblato le note, ne ha riordinato le fotografie, dando una preziosa testimonianza di questo ragazzo caduto nelle trincee del Carso, in una guerra inutile e spaventosa. Da queste pagine emergono temi e interrogativi sulla guerra e su come si sia potuto mandare tanti giovani a morire. Il Diario finisce appunto con un auspicio del giovane spezzino che, dopo un inizio retorico, proseguito sulla disumanità e inutilità della guerra, immagina un futuro di pace senza più guerre



La serata vedrà anche il saluto della Presidente Auser Lerici Raffaella Coglitore. Gli incontri culturali di collaborazione tra Marittima e Auser continueranno anche il prossimo anno, dato i positivi risultati di pubblico e di interesse fin'ora riscontrati dalla sinergia di queste due associazioni del territorio. Sono infatti in cantiere altre iniziative di carattere storico e di attualità.