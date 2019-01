La Befana farà visita a tutte le frazioni di Lerici

Golfo dei Poeti - Viaggia su una scopa, vestita di stracci ricoperti di fuliggine, e distribuisce dolci e carbone ai più piccini.

Domenica 6 gennaio, in occasione della festa dell'Epifania, la nonnina più famosa del mondo sbarca a Lerici portando con sé ghiottonerie di ogni sorta.

Si parte con la tradizionale distribuzione delle calze, organizzata da Auser Lerici con il patrocinio del Comune.

La Befana in persona distribuirà le leccornie ai bambini alle ore 10.30 a Muggiano, per poi spostarsi alle 11 a Pozzuolo e a Tellaro, al Belvedere Rainusso, in un evento organizzato dall'Unione Sportiva, alle 11,30 a Pugliola, alle 12 alla Serra, alle 12,30 a San Terenzo e alle 14.30 a Lerici.

Alle ore 16 a Tellaro, nella Chiesa Stella Maris, avrà infine luogo il concerto dell'Epifania, con il quale celebrare insieme la festività accompagnati da melodiose note.



"Un'altra importante iniziativa, parte di un cartellone di eventi grazie ai quali far vivere la magia di questi giorni – commenta l'assessore al Turismo, Luisa Nardone -. Quest’anno più che mai le iniziative in programma sono dedicate ai bambini, i veri protagonisti di questo periodo di festività. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, anche quest'anno, hanno investito il loro impegno nell’organizzazione di questo evento speciale. Una giornata straordinaria con la quale concludere tutti insieme le festività natalizie di quest'anno".