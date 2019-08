L'oste molla il grembiule e sale sul palco

Golfo dei Poeti - Giovedì 22 agosto, al ristorante "O chi o a cà toa" di Fezzano (Via Paita 6, Porto Venere, SP), l’oste Cristiano Angelini si concede ai suoi ospiti proponendo il suo album d’esordio "L'ombra della mosca" pubblicato nel 2011 e che gli è valso la Targa Tenco come Miglior Opera Prima. Angelini sarà accompagnato da Matteo Nahum alle chitarre e da Marco Spiccio al piano. La serata di “Incontri d'autore” prevede il concerto con cena degustazione con 14 portate con prodotti a Km zero (Cena e concerto €35,00). Per questo lavoro, la critica musicale riconosce a Cristiano Angelini l'intelligenza dei testi e la ricercatezza delle musiche, che sostengono uno sguardo sul mondo preciso ed elegante, che da luogo a intuizioni - di contenuto e di forma - talora fulminanti.



Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall'estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te la aspetti!



Un luogo ideale di ritrovo e di scambio culturale dove si ha il tempo per i rapporti umani e la possibilità di ascoltare una programmazione musicale del tutto originale. Un "Luogo di Resistenza Artistica" dove rispetto per le idee e libertà di espressione artistica sono il dogma.



Nel fine settimana ricco calendario di appuntamenti per gli amanti della musica e canzone d'autore.



Nel corso del pranzo o della cena, sarà possibile gustare le nostre migliori portate caratterizzate da abbinamenti originali e da prodotti di prima scelta ad esaltare i sapori della cucina locale, con particolare riguardo al pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana.



Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.



O chi o a cà toa

Via Paita 6, Fezzano di Portovenere (SP)



Menu degustazione €35,00 (14 portate)



Cena ore 20.00 - Concerto ore 22.00



Info e prenotazioni anche via sms: 3284688876