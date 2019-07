L'icona Drusilla Foer porta a Lerici lo spettacolo “Eleganzissima”

Golfo dei Poeti - Un’alternanza di humour sagace e di malinconia commovente. Di aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Drusilla Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. In “Eleganzissima”, il recital tanto ricco di humour quanto commovente, Madame Foer racconta episodi della sua vita avventurosa e canta le canzoni a essi collegate, accompagnata da Loris Di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto. Originaria toscana, Drusilla è da tempo un’icona di stile: personaggio irriverente e anti borghese, nel mondo dello spettacolo si divide fra televisione, radio, cinema e teatro.



L'appuntamento, seconda tappa della rassegna “Lerici Live”, è per giovedì 11 luglio alle 21:30 in Piazza San Giorgio, ai piedi del Castello di Lerici. "Un grande spettacolo, che alternerà frammenti di racconto biografico a canzoni dal vivo,

interpretate dalla protagonista e accompagnata dai suoi musicisti – commenta l'assessore al Turismo, Luisa Nardone -. In scaletta brani di autori estremamente vari, come lo è l’andamento emotivo del recital. Ognuno legato a episodi specifici della vita avventurosa di Madame Foer". Si va da Lelio Luttazzi a Jobim passando attraverso le indimenticabili canzoni di Amy Winehouse, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, David Bowie, DonBacky, fino a perle più nascoste come

“Vucchella” di Tosti/D’Annunzio o un brano dalla voce del primo Novecento milanese Milly. La direzione artistica è di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni '60, scopritore e artefice dell'hip hop di successo in Italia dagli anni '90 in poi. Per info e acquisto biglietti: https://www.ticketone.it/





Drusilla Foer, originaria toscana, è da tempo un’icona di stile. Nel 2012 è al cinema con Ferzan Özpetek in “Magnifica Presenza” e in televisione con Serena Dandini per “The Show Must Go Off” su La7. E' fotografata da Mustafa Sabbagh, considerato fra i fotografi contemporanei più importanti, nella mostra a lei dedicata “Itinere” all’Aria Art Gallery di Firenze nel 2016. Posa come installazione all’interno di Maraveé Corpus a Udine, collettiva di artisti internazionali come David La Chapelle e Cindy Sherman. Posa per lo stilista e designer Alessandro Gaggio, indossando i gioielli che nel 2016 sono esposti al Museo Bellini di Firenze, accompagnati dalle sue foto, e nel 2018 è testimonial per lo stilista Daniele Ancarani. Personaggio irriverente e antiborghese, in più occasioni sostiene cause sociali per lei importanti: posa per un calendario a favore di Anlaids nel 2013, mentre nel 2016, nell’ambito del We World Film Festival, aderisce alla special night benefica “Fare Bene Fa Bene” dedicata alle Donne di Merito e organizzata da The Circle, l’associazione

internazionale fondata da Annie Lennox.



Nel 2017 partecipa ai Diversity Media Awards organizzati da Francesca Vecchioni e presenta il Premio Antino indetto dalla Action Academy di Maria Grazia Cucinotta ai Cinecittà Studios a Roma. In gennaio 2018 è in scena al Teatro Comunale di Antella, per il Progetto Proust curato dal regista Riccardo Massai, nell'interpretazione e lettura di brani tratti dalla "Recherche", capolavoro della letteratura novecentesca. In giugno al Piccolo Teatro di Milano, apre con una sua esibizione la XXXII edizione del Festival Mix. Pochi giorni dopo è madrina e presentatrice del Pride Milano, una giornata di grande festa e inclusione con oltre 250.000 partecipanti.