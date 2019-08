L'enfant prodige Elena Mora a San Terenzo

Golfo dei Poeti - Ha soli undici anni e ha già vinto numerosi premi letterari con racconti, poesie e il suo primo romanzo "Le Cronache dell'Awad", edito da Planet Book. Dopo aver presentato il suo libro in diverse città italiane tra cui Parma, Collecchio e Castellana Grotte e all'ultima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, Elena Mora sarà a San Terenzo, in Piazza Brusacà, lunedì 5 agosto alle 21. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Lerici - Assessorato al Sistema Bibliotecario. La trama racconta di quattro ragazzi con dei legami familiari con un mondo magico denominato Awad vengono chiamati per mezzo di un libro dalla fata Lunasole, una delle poche ribelli in tempi oscuri. Il Trono Regale è caduto e un usurpatore malvagio sta sottomettendo tutti coloro che non si adeguano al suo potere. Elize, Annie, Andrew e James, con l’aiuto di una fata apprendista, due gemelle birichine e una gatta parlante, riescono ad allearsi con le più grandi potenze, e a compiere un viaggio (anche interiore), visitando luoghi magici e altri crudeli, conoscendo personaggi buoni e altri malvagi, tra pericoli e misteri. Ma riusciranno a far trionfare il bene prima che sia troppo tardi e che la Regina Solaria subisca una vera e propria damnatio memoriae? La scrittrice è coetanea del pubblico a cui si rivolge, ne conosce quindi il mondo e i desideri. Le Cronache dell’Awad non è solo un fantasy, è anche un libro che fa riflettere e sognare.



Elena Mora ama viaggiare con la fantasia, ha sempre avuto una grande passione per i libri e la lettura e questo l’ha avvicinata fin da piccola alla narrativa. L’amore per la scrittura ha portato Elena a vincere oltre trenta premi letterari in tutta Italia tra i quali il Concorso Internazionale Lord Byron di Porto Venere, il Concorso Nazionale Giuseppe Gioachino Belli di Roma, il Concorso Internazionale Marcel Proust di Torino, il Premio Internazionale Città di Sarzana, il Premio Giovani Autori Terre di Liguria, il Premio Giovani Autori al Concorso Nazionale Valerio Gentile, il Concorso Mario Soldati di Torino, il Concorso Nazionale Giovanni Pascoli e il Premio Francesco Petrarca di Arezzo. Elena ha già ottenuto la pubblicazione di alcuni racconti e diverse poesie.