L'azione pittorica di Silvio Benedetto a Le Grazie

Golfo dei Poeti - Il porto antico delle Grazie come palcoscenico di testimonianze artistiche. La pittura come veicolo di riscoperta dei valori identitari, per rilanciare la memoria di chi ha sciolto gli ormeggi da questa terra e naviga in altre immensità e per valorizzare chi, sul molo delle vele d'epoca, continua a tessere la sua vita di lavoro. E' un nuovo progetto del Cantiere della Memoria che spicca il volo domenica 25 febbraio prossimo, alle 15, con l'azione pittorica del maestro Silvio Benedetto. L’azione pittorica, in simbiosi-interazione con gli spettatori, darà forma e volti, su un pezzo di vela di tela olona, alla scena antica della vendita del pesce in banchina sbarcato dalle paranze. Un viaggio nel tempo, impreziosito dal canto degli alunni del laboratorio musicale dell'istituto Giovanni Di Giona diretto dal cantautore Riccardo Borghetti. La perfomance si salderà a due mostre con le opere dell’artista al Cantiere della Memoria e all’Hotel della Baia dove alle 17 si terrà un brindisi.