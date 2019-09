L'arte pop di Filippo Pagano in mostra a Tellaro

Golfo dei Poeti - Filippo Pagano torna a Tellaro con le sue opere Pop legate alle tematiche della vita quotidiana. In questa mostra, in esposizione all'Oratorio in Selàa di Tellaro dal 6 al 18 settembre, per la prima volta l'artista presenterà il tema "Arte Pop e Territorio" con due quadri che rendono omaggio a Madì, celebre castellana di Lerici, e alla Farfalla di luce che tanto interesse ha destato nel territorio lericino e oltre.

L'arte di Filippo Pagano presenta un aspetto peculiare: è POP (popolare) non solo per i temi presi dalla vita, ma anche perchè è alla portata di tutti . Il suo intento è realizzare arte democratica capace di superare le barriere delle classi sociali, ponendo sul medesimo piano tutti gli appassionati d'arte. Le sue opere fanno ampio utilizzo delle tecnologie digitali, dando vita e movimento a mostre ricche di piacevoli sorprese per il visitatore.

“Il visitatore va premiato per aver vinto la pigrizia e aver partecipato – spiega lo stesso artista -. Egli stesso si accorgerà di poter portare a casa qualunque quadro lo abbia emozionato. Inoltre sono in programma diverse sorprese: un quadro omaggio sarà sorteggiato fra i visitatori e pensieri speciali verranno distribuiti a tutti i partecipanti”.

L'esposizione sarà aperta al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 20:00 e sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 20:00.