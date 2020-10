L'arte di Davide Tavino per il Grand Hotel

Golfo dei Poeti - La galleria adiacente al Grand Hotel Portovenere si rinnova grazie ad una nuova opera del giovane artista genovese Davide Tavino. La mostra allestita l’anno scorso e oggi rinnovata conclude la breve stagione turistica del Grand Hotel che riaprirà il 22 aprile 20. Racconta Tavino: "E’ un onore per me poter raccontare le mie visioni sul Golfo dei Poeti in una location così importante ed in un progetto di rinnovamento urbano”. L’ Iniziativa dell’hotel, accolta dal Comune di Portovenere, è volta a valorizzare un’area strategica del borgo in cui migliaia di turisti e cittadini passano ogni anno. Il progetto vuole raccontare attraverso installazioni pittoriche e bassorilievi in marmo il nostro golfo; una vera e propria mostra “open air”.

Grazie al coinvolgimento dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, dell’Accademia di belle arti di Carrara e del collettivo Bedrock si vuole raccontare la destinazione portovenerese dando spazio a giovani talenti.