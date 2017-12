L’Ensemble Symphony Orchestra rivisiterà i capolavori del Valzer

Concerto di Capodanno a Lerici.

Golfo dei Poeti - Lerici celebra l'arrivo del 2018 con il tradizionale concerto di Capodanno. Il Teatro Astoria ospiterà, lunedì 1 gennaio alle 16.30, l’ Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Paolo Biancalana, che rivisiterà i grandi capolavori dedicati al repertorio del Valzer con le più note pagine di Cajkovskij, Shostakovich, Verdi-Rota, Strauss, Sibelius e Khachaturian. Il concerto riunisce il meglio del meglio: quale modo migliore per accogliere il 2018, ispirati da un programma musicale allegro e trascinante e, allo stesso tempo, intimo e meditativo, con composizioni della dinastia Strauss e dei musicisti coevi. Dal valzer alla polka, è la musica più viennese che sia mai stata scritta, interpretata in modo egregio da musicisti di altissimo livello.



L’Ensemble Symphony Orchestra è uno dei gruppi più conosciuti del panorama artistico nazionale, grazie ai molti progetti a cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale e nazionale con cui ha collaborato. Il suo repertorio spazia dalle più conosciute arie d’opera alle colonne sonore di film di fama mondiale e conta numerosi concerti in Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Austria, Regno Unito e Belgio. La struttura è quella della grande orchestra sinfonica, composta da 54 elementi. "Siamo felici di ospitare nel primo giorno del 2018 un evento d’eccezione come questo, diventato une vera e propria tradizione per il nostro territorio – commenta Claudia Gianstefani, consigliere delegato al Teatro -. Celebreremo tutti insieme l'arrivo del nuovo anno all'insegna della musica, accompagnati da un'orchestra di alto livello che si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei, grazie ala versatilità all'attenzione che serba per ogni tipo di genere musicale".