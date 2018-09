Jazz e menù del territorio al Palmaria Restaurant

Golfo dei Poeti - Porto Venere si colora delle molte iniziative del Palmaria Restaurant, ristorante del Grand Hotel Portovenere aperto al pubblico.

Questa sera e tutti i Giovedì anche di ottobre la speciale serata Sunset Muscoli in terrazza con gli chef che cucineranno per i clienti i muscoli locali in accompagnamento a bruschette e verdure, ed un menù dedicato con piatti locali e eclettici.

Domani sera, venerdì 28 a partire dalle 19:00, musica jazz e serata ad hoc per coinvolgere i locali e i turisti che scelgono Porto Venere come meta per una cena speciale dedicata a crudite’, ostriche e champagne Ruinart.

Per maggiori informazioni: palmaria@portoveneregrand.com 0187790570