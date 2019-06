Incontri d'autore da "O chi o a cà toa" di Fezzano

Golfo dei Poeti - Venerdì 14 giugno, serata speciale di “Incontri d'autore” con degustazione al ristorante "O chi o a cà toa" di Fezzano (Via Paita 6, Porto Venere, SP, Menu degustazione a Km zero e concerto €35,00). Avremo il piacere di ospitare una tra le migliori formazioni dedicate a De André, la“Faber band” che si esibirà in duo, con Stefano Montagnini e Andrea Barsali, in versione “unplugged” e proponendo il repertorio dell’indimenticabile Faber in una veste più essenziale, con arrangiamenti originali eseguiti con voce, due chitarre, bouzouki e cori.





Il progetto "Faberband" nasce nel 2002 per iniziativa del musicista toscano Stefano Montagnani che, spinto dalla passione per le canzoni e la poesia di Fabrizio De André, decide di rendergli un sentito omaggio attraverso un tributo musicale. L'immediata approvazione del pubblico e le crescenti richieste di spettacolo portano il gruppo ad ampliare il repertorio e l'organico della band.

Alle autentiche pietre miliari della produzione di Fabrizio De André, grandi classici presenti nell’immaginario collettivo come Il pescatore, La guerra di Piero, Bocca di rosa, Don Raffaè e altri, si affiancano composizioni rimaste forse più in ombra, ma di rara bellezza e di sicura importanza per comprendere a pieno la poetica dell’autore. L’intento dello spettacolo è infatti quello di abbracciare interamente la produzione del cantautore genovese, eseguendo canzoni scelte lungo un arco cronologico che spazia dalle origini fino agli ultimi album, attraversando quindi quarant’anni di canzoni, di storia, di vita.





Ogni brano viene riproposto all'insegna di un profondo rispetto per gli arrangiamenti originali: pur con l’aggiunta di accorgimenti personali il gruppo attinge con cura alle versioni documentate dai dischi, soprattutto quelli dal vivo, lasciandone inalterate le scelte stilistiche e sonore.





Negli anni successivi la Faber Band porta il proprio spettacolo in giro per le regioni di tutta Italia. Sia in numerosi teatri della Toscana e dell' Emilia Romagna; sia in festival estivi lungo tutta la penisola, dalla Val d’Aosta al Veneto, dalla Liguria alla Sardegna dall’Emilia-Romagna alla Calabria.

La Faber Band ha ricevuto i complimenti da Dori Ghezzi e da un entusiasta Piero Milesi, arrangiatore e produttore dell’ultimo De André.



Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall'estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te la aspetti!



Un luogo ideale di ritrovo e di scambio culturale dove si ha il tempo per i rapporti umani e la possibilità di ascoltare una programmazione musicale del tutto originale. Un "Luogo di Resistenza Artistica" dove rispetto per le idee e libertà di espressione artistica sono il dogma.



Nel fine settimana ricco calendario di appuntamenti per gli amanti della musica e canzone d'autore.



Nel corso del pranzo o della cena, sarà possibile gustare le nostre migliori portate caratterizzate da abbinamenti originali e da prodotti di prima scelta ad esaltare i sapori della cucina locale, con particolare riguardo al pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana.



Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.