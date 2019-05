Incontri d’autore con Mirco Menna da "O chi o a cà toa" a Porto Venere

Golfo dei Poeti - Sarà il cantautore bolognese Mirco Menna il protagonista del prossimo appuntamento degli “Incontri d’Autore” con degustazione in programma sabato 25 maggio 2019 al ristorante "O chi o a cà toa" di Fezzano (Via Paita 6 Menu degustazione a Km zero e concerto €35,00).



Dopo una carriera già ricca di riconoscimenti (finalista al Premio Tenco, attore e autore teatrale e cinematografico, compositore di successi musicali e sigle radiofoniche), Mirco Menna, eclettico artista, già front-man de Il parto delle Nuvole Pesanti, propone una carrellata di brani più o meno recenti compreso quelli tratti dal suo ultimo album “Il Senno del Pop”, un disco poliedrico che traccia un viaggio variopinto fra diverse sfumature sonore ed emotive.

“Il senno del Pop”, è un album di fotografie in forma di canzoni. Spaiate, indipendenti l’una dall’altra, senza consequenzialità, nemmeno stilistica. Ogni canzone è un soggetto a sé, la fotografia di un momento o di una figura o di un fatto, trattati ognuno con colori, luci, toni differenti. Tutto questo, tradotto in musica: nel suono, nelle liriche.



Parlando delle liriche evidente è la diversità di carattere che le rende fortemente ironiche o fortemente malinconiche, appassionate ed estroverse alcune, intime e tormentate altre, di attenzione sociale altre ancora. Così come accade anche nelle composizioni, nelle soluzioni armoniche, nelle melodie. Il suono di questo album di canzoni è piuttosto variopinto. Ci sono suggestioni latine europee, latine americane, afro e accenni di nordamerica, il tutto restituito in una maniera schiettamente italiana.



Mirco Menna, bolognese, classe 1963, dapprima batterista poi autore e compositore, esordisce come cantautore nel 2002 con l’album “Nebbia di idee” e per questo lavoro è premiato al Mei di Faenza come artista emergente dell’anno. L’album si fregia del plauso autografo di Paolo Conte: “…finalmente un disco saporito ed elegante”.



Alla fine del 2006 esce per l’etichetta Storie di Note il secondo disco, “Ecco”. Nel 2007 inizia la collaborazione con il gruppo “Il Parto delle Nuvole Pesanti” in qualità di cantante e frontman. Scrive e mette in scena nel 2008 lo spettacolo di teatro-canzone “Noi stesi. Cantata dell’emergenza quotidiana”. È del febbraio 2010 il debutto dello spettacolo “Spreco” (di e con Massimo Cirri e Andrea Segrè con disegni originali di Altan). Ospite all’edizione 2010 del Premio Tenco, gli viene poi assegnato il Premio italiano Musica Popolare al Mei, come miglior disco dell’anno. Nel 2014 esce “Io, Domenico e tu”, riconoscimento a Domenico Modugno, segnalato per la Targa Tenco tra i cinque migliori album della categoria. Nello stesso anno pubblica il libro “118 Frammenti Apocrifi”. È del novembre 2017 il nuovo album di canzoni originali “Il senno del pop”.



Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall'estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te la aspetti!



Un luogo ideale di ritrovo e di scambio culturale dove si ha il tempo per i rapporti umani e la possibilità di ascoltare una programmazione musicale del tutto originale. Un "Luogo di Resistenza Artistica" dove rispetto per le idee e libertà di espressione artistica sono il dogma.



Nel fine settimana ricco calendario di appuntamenti per gli amanti della musica e canzone d'autore. Nel corso del pranzo o della cena, sarà possibile gustare le nostre migliori portate caratterizzate da abbinamenti originali e da prodotti di prima scelta ad esaltare i sapori della cucina locale, con particolare riguardo al pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana. Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.



Info e prenotazioni anche via sms: 3284688876