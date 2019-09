Incontri d’autore con Cristiano Angelini, Chiara Jerì e Marco Spiccio

Golfo dei Poeti - Venerdì 6 settembre nuovo appuntamento con le serate di “Incontri d'autore” con degustazione al ristorante "O chi o a cà toa" di Fezzano. Protagonisti Cristiano Angelini, Chiara Jerì e Marco Spiccio, con una serata di grande musica d'autore e brani originali dal titolo "La Musica non è finita". Cristiano Angelini e Chiara Jerì si concedono ai propri ospiti proponendo brani originali e brani tratti dai loro reciproci album, "L'ombra della mosca" pubblicato nel 2011, che è valso a Cristiano la Targa Tenco come Miglior Opera Prima; e "Mobile Identità" e "Mezzanota" di Chiara composti tenendo sempre vicino i cantautori più amati e che la cantautrice ama reinterpretare con la sua innata eleganza (Piero Ciampi, Fabrizio De André, Francesco De Gregori e tanti altri). Assieme con loro sul palco, l'immancabile amico di sempre e musicista sopraffino, Marco Spiccio.



Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall'estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te la aspetti. Info e prenotazioni anche via sms: 3284688876, e-mail: segreteria@top1communication.eu.