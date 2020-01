Il ricordo dell'Unitre di Lerici: "Enrico Calzolari è stato un faro per tutti noi"

Golfo dei Poeti - L'Unitre di Lerici ha ricordato ieri pomeriggio l'amato professor Enrico Calzolari, socio fondatore e docente di storia del territorio e di semiologia ambientale.

La presidente Eliana Bacchini ha i ricordato le numerose attività nelle quali è stato impegnato Calzolari: la navigazione, la scuola, la politica, l'associazionismo, la cultura nei suoi multiformi aspetti, il sociale con particolare riferimento alla Pubblica assistenza e alla Protezione civile.

In ogni campo Enrico ha portato un contributo entusiasta, generoso, competente, spesso innovativo e proiettato nel futuro; lo ha fatto con il suo stile: con il sorriso sulle labbra, senza fare pesare le sue conoscenze, sempre pronto a una nuova avventura culturale o sociale.



"Per L'Unitre è stato un faro. Le sue lezioni erano sempre seguitissime anche da persone non iscritte e che venivano da lontano per ascoltarlo. In questo percorso - ha ricordato Bacchini - ha trovato un valido sostegno nella adorata moglie Anna che lo ha seguito con entusiasmo e ha condiviso con amore tutte le sue ricerche e i suoi studi. Tutti i soci dell'Unitre presenti hanno vissuto oggi un momento di grande commozione di fronte alle immagini del professor Calzolari che scorrevano sul video e che lo ritraevano, sorridente o commosso, con i suoi nipotini, con la "sua" farfalla dorata o con i militi della Pubblica assistenza".

La presidente ha concluso il ricordo di Enrico con il saluto che egli era solito usare: "Evviva!".

"Per lui era "evviva" il lavoro, lo studio, la famiglia, l'amicizia, l'impegno, la ricerca, la fede, la vita! Oggi questo evviva per Enrico si tramuta in "è viva!" in una dimensione che trascende il nostro presente e premia con la gioia eterna l'impegno, la serietà, la generosità, l'onestà di una vita. Il professor Calzolari resterà per sempre nel cuore di noi tutti che lo abbiamo avuto per amico e maestro! Per l'Unitre l'impegno e il desiderio di conoscerlo ancora di più attraverso i suoi ultimi libri (addirittura 3 non ancora in distribuzione) e di dedicargli ancora tanti momenti di approfondimento uniti alla gratitudine per quanto ci ha donato".