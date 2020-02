Il poeta lericino Marco Raiti nello speciale "Poeti e poesia"

Golfo dei Poeti - Andrà in onda lunedì 3 febbraio alle 20 sul canale ONe TV del digitale terrestre (zona di Roma) e sul canale 899 del satellitare la rubrica televisiva “Poeti e poesia" dedicata alla promozione della poesia, dei poeti contemporanei e della cultura in genere. Tra i protagonisti della puntata lo scrittore lericino Marco Raiti insieme al poeta napoletano Domenico Somma e alle pittrici Fabiana Macaluso e Gloria De Marco di Torino. La casa editrice Pagine, diretta da Elio Pecorini, ha ideato e promosso questa iniziativa. Conduce la trasmissione il critico letterario Plinio Perilli che, oltre ad aver ottenuto importanti riconoscimenti in vari concorsi di poesia (il Premio di Viareggio e il Premio internazionale Eugenio Montale nel 1989) è quello che si può definire un autentico figlio d’arte. Il padre, Ivo Perilli, è stato sceneggiatore e regista negli anni Cinquanta mentre la madre Lia Corelli una famosa attrice della stessa epoca. La sorella, Valeria Perilli, annunciatrice RAI, e doppiatrice, nonché compagna di Lucas Casella.

Raiti è stato selezionato, insieme ad altri otto poeti, attraverso un concorso di poesia che prevedeva come premio l’inserimento di alcuni scritti nell’antologia “Vola da me" e la presentazione della stessa antologia alla Fiera della piccola e media imprenditoria nazionale “Più libri più liberi” (Nuvola). La puntata andrà in replica sul canale 899 giovedì 6 febbraio e sabato 8 febbraio alle 20. Si potrà guardare anche sul canale YouTube di One TV.