Il lericino Federico Montaresi in mostra alla prestigiosa Basilica di San Lorenzo di Firenze

Golfo dei Poeti - C'è anche il lericino Federico Montaresi, fra gli artisti emergenti della mostra “Presenze nell’Arte Contemporanea” alla Basilica di San Lorenzo a Firenze. E' lui l'unico artista ligure selezionato fra i 28 artisti emergenti e provenienti da diversi Paesi del mondo, protagonisti della mostra “Presenze nell’arte contemporanea - emergenti del XXI secolo e maestri del XX secolo”, inaugurata lo scorso 2 giugno e in esposizione fino al prossimo 29 luglio presso il Salone Donatello della Basilica di San Lorenzo a Firenze, promossa da Nat Art Gallery e curata dal direttore artistico Vincenzo Nobile. Fra le pitture e sculture che affiancano al salone Donatello le opere di Maestri del XX Secolo quali Carrà, Guttuso, Annigoni, Sironi e Rosai, ci sono anche le opere di Federico Montaresi, classe 1994, il più giovane fra gli artisti selezionati.



Federico ha conquistato pubblico e critica, che ha definito il suo lavoro fra i più sorprendenti della mostra, con le sette tele a tecnica mista del suo ultimo progetto : “INT?”- Concetto spazio temporale , elaborato nel 2017 a seguito di un periodo emotivamente complesso e frutto di un’approfondita ricerca, volta ad unire le ultime frontiere della fisica teorica, con l’espressione artistica. Circondata dai pannelli, campeggia al centro dello spazio anche “Continuum” un’installazione creata da Montaresi quest’anno. Si tratta di una clessidra in plexiglass trasparente e metallo, i cui vasi sono riempiti per metà di acqua, dove nuota un pesciolino nero.

Un’installazione con la quale l’artista vuole toccare il concetto di tempo, senza inizio né fine e il pesce a similitudine dell’umanità, con la percezione che l’acqua abbia una fine, mentre è un ciclo infinito.

Cresciuto in una famiglia ricca di stimoli artistici, già dalla tenera età Federico viaggia molto, visita mostre d’arte e musei, sviluppando curiosità e interessi. Sono però gli anni di studio al Liceo Artistico “ Cardarelli” della Spezia ad innescare un interesse profondo per la pittura e per l’arte nel senso ampio del termine e ad avviare un frizzante processo di maturazione artistica.



Negli anni dal 2010 al 2012 collabora a vari progetti in provincia, come l’opera commemorativa per la Polizia di Stato – Questura della Spezia e l’allestimento della mostra “Superfici sensibili- dialoghi con il supporto “ presso il Museo CAMeC della Spezia (4 aprile-30 settembre 2012 - opere di Lucio Fontana e Burri). Ancora studente di Liceo partecipa ad alcuni eventi locali di particolare rilevanza tra i quali “La Marguttiana” – Lerici 2012 e l’Estemporanea d’arte “ Il Piasseo“– Lerici 2012 dove viene notato per la sua originalità. Terminato il Liceo Artistico con diploma in pittura, prosegue gli studi presso l’Accademia d’arte di Brera, dove ha l’opportunità di sperimentare varie tecniche espressive che lo porteranno anche a lavorare su pannelli di ferro, utilizzando ruggine e sostanze corrosive. Il linguaggio costruito e custodito dall’artista negli anni, cresce e si alimenta di energia a contatto con la realtà dinamica e variegata della grande metropoli milanese. Prima di quest’importante mostra fiorentina, ad inizio anno, Federico ha dato vita alla sua prima personale presso la Galleria d’Arte al R.A.L. di Lerici.