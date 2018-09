Il cinema fantastico da godere in uno scenario fantastico

Golfo dei Poeti - Il nuovo format itinerante dedicato al cinema fantastico “Be FANTASTIC”, ideato e curato da Associazione Cinema e Cultura e Associazione culturale B52, fa tappa al Castello di Lerici.

Registi, autori, attori, film, rassegne, anteprime e tanto altro: primo appuntamento il 4 ottobre alle ore 21 con ospite Lamberto Bava, regista cult di Macabro, Demoni e Fantaghirò, solo per citarne alcuni. Verrà proiettato in anteprima il documentario omaggio "Bava puzzle" realizzato da Daniele Ceccarini, Paola Settimini e Francesco Tassara.

Tra gli ospiti il regista Luigi Parisi, noto per aver diretto fiction di successo quali L'Onore e il Rispetto, Il peccato e la vergogna, Il bello delle donne e che il 4 proietterà il suo pluripremiato cortometraggio horror “The strange case of Emily Gray”. Parisi, infatti, parallelamente alle numerose fiction per la TVe per il cinema, guarda al genere horror. Tra le proiezioni della serata anche un omaggio a Mary Shelley, che amò questi luoghi tanto da sceglierli come sua dimora.



Venerdì 5 settembre. A partire dalle ore 17, appuntamento con i cortometraggi d'animazione per bambini e ragazzi. Seguirà un laboratorio artistico a cura di Katia La Galante e Stefania Martinico (info: 3207609559) L'ingresso per entrambi i giorni è libero e gratuito. "Siamo felici di ospitare l’avvio di questo grande progetto dedicato al cinema fantastico, che vedrà protagonisti grandi nomi e profondi conoscitori del settore – commenta l’assessore al Turismo Luisa Nardone -. Location ideale di questo primo appuntamento sarà il Castello di Lerici, cornice perfetta di formidabili e romantici racconti. Saranno due appuntamenti da non perdere sia per gli amanti del genere, parte integrante dell’infanzia di ognuno di noi, che per chi desideri andare alla scoperta di un nuovo affascinante mondo".