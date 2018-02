Il carnevale di San Terenzo non tradisce, grande festa in riva al Golfo

Mascherine e divertimento per tutto il pomeriggio. Grande successo per le parate del Sogno Barocco della Compagnia Teatro Scalzo di Genova ed anche i trampolieri e gli animatori di Abygaille Family Art Cafè.

Golfo dei Poeti - La pioggia non ferma la festa sul lungomare di San Terenzo: nonostante una giornata nuvolosa e con una leggera pioggerella, sono state più di duemila le persone che hanno partecipato al Carnevale di San Terenzo 2018 invadendo spiaggia, passeggiata e strada.

Hanno riscosso grandissimo successo le parate del Sogno Barocco della Compagnia Teatro Scalzo di Genova ed anche i trampolieri e gli animatori di Abygaille Family Art Cafè.



C’erano poi l’allegra compagnia e la colonna sonora di Caccia DJ, il Truccabimbi, le sculture di palloncini, le Marionette di Nonno Sergio, il laboratorio mascherine, i giochi in spiaggia e il lancio di palloncini in ricordo di Carla Galllerini, regina del Carnevale.

Il concorso per la mascherina più bella ha visto come vincitori assoluti per il costume più originale Viola Vivarelli, un anno, di San Terenzo, travestita dall’omonimo fiore Viola. Vincitore tra i maschietti è risultato Gioele di Capua, 4 anni e mezzo, di Arcola, travestito da cantante Slasch; a trionfare tra le femminucce è stata Luna Lazzeri, 7 anni dalle Grazie vestita da “Sveglia birichina”, mentre tra i gruppi hanno vinto Edvige Zaccagna (7 anni di Arcola) e Lorenzo Palla (10 anni di Albiano), vestiti da Mary Poppins e Berth.



“Gli organizzatori - si legge in una nota - ringraziano tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione di questa bella festa, a partire dal Comune di Lerici e da STL – Sviluppo Turistico Lerici che hanno fornito un sostegno determinante, agli sponsor Autoligure e Coop 1° Maggio, ed ai commercianti del paese. Un ringraziamento particolare anche alla Parrocchia Natività di Maria di San Terenzo, alla Pubblica Assistenza di Lerici, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri ed all’Associazione Carabinieri in congedo, alla Polizia di Stato che hanno garantito un Carnevale sereno e sicuro per tutti".



Il Comitato Carnevale di San Terenzo raggruppa tutte le associazioni attive nel borgo: Pro Loco, Comitato di Frazione, Borgate Marinare San Terenzo e Venere Azzurra, Audax, Santerenzina, ASCOS, Pescasport, Trabastia, Borgo del Gozzano e Sala Culturale Cargià.

Ora la festa continua sul Web grazie al concorso “Fotografa il tuo Carnevale”: un premio speciale verrà assegnato alla foto selezionata come più bella tra quelle che raccoglieranno più “mi piace” sulla pagina Facebook della manifestazione nell’arco di una settimana. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.carnevaledisanterenzo.it o la pagina Facebook “Carnevale di San Terenzo”.



Ecco tutti i premiati nelle categorie “maschi”, “femmine” e “gruppi”



Maschi:



1) Gioele Di Capua, 4 anni e mezzo, di Arcola, cantante Slasch;

2) Giorgio Bertuccelli, 9 anni, di Lerici, Yawa;

3) Edoardo Pisani, 8 anni, della Spezia, Mummia;

4) Aaron D’Imporzano, 9 anni, di Lerici, Harry Potter;

5) Sebastiano Montagnoli, 3 anni, di Santo Stefano, Pop Corn.



Femmine:



1) Luna Lazzeri, 7 anni, dalle Grazie, Sveglia birichina;

2) Eva Cocchi, 11 anni, dalla Spezia, Regina Elisabetta;

3) Asia Giansoldati, 6 anni e mezzo, dalla Spezia, Mappamondo;

4) Carolina Santucci, 10 anni, da Santo Stefano, La signora in giallo;

5) Ester Fregoso, 6 anni, da San Terenzo, poliziotta.



Gruppi:



1) Edvige Zaccagna, 7 anni di Arcola, e Lorenzo Palla, 10 anni di Albiano, Mary Poppins e Berth;

2) Giorgia De Biasi, 9 anni, e Gabriel De Biasi, 2 anni, di Beverino, La natura butta via la spazzatura;

3) Pietro Santi, 11 anni di Lerici, e Filippo Mannoni, 5 anni di Firenze, It e Georgi.