Il cantautore Paolo Gerbella sabato da "O chi o a ca' toa"

Golfo dei Poeti - Sabato 25 gennaio alle ore 20.00 da 'O chi o a cà toa' (Via Paita, 6, Fezzano di Porto Venere) sarà protagonista degli Incontri d'Autore, il cantautore Paolo Gerbella che presenta il suo ultimo lavoro discografico dal titolo “La Regina”. Un Racconto-Canzone che affonda le sue radici tra il 19 e il 23 dicembre del 1900, quando a Genova il Prefetto emanò un decreto che impose la chiusura della Camera del lavoro della Città. In quei giorni "La Regina" – come veniva chiamata la merce al Porto di Genova – rimase ferma e i commerci si interruppero. Fu così che il Popolo insorse contro lo Stato, ottenendo il ritiro del decreto e il riconoscimento della dignità e il rispetto del lavoro. Popolo, Appartenenza, Dignità, oggi assumono significati diversi da recuperare.



Paolo Gerbella, classe 1962, è un cantautore con la passione per la scrittura e i grandi cantautori italiani. Pubblica due racconti lunghi (Ciaspole e Vico dell’amor perfetto) e nel 2013 esce il primo album autoprodotto "Tempo Parallelo" con il quale ha tenuto una serie di live tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Dopo aver partecipato ad alcuni contest e Festival, nel 2015 ha realizzato il secondo album "Io, Dino" ispirato alla vita del poeta Dino Campana. Collabora con alcune compagnie teatrali milanesi per le quali ha composto canzoni e musiche originali per tre spettacoli, scrivendo la commedia “L’ultimo Segreto”. Nel 2019 esce l'ultimo album "La Regina".



Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall'estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te la aspetti!



Un luogo ideale di ritrovo e di scambio culturale dove si ha il tempo per i rapporti umani e la possibilità di ascoltare una programmazione musicale del tutto originale. Un "Luogo di Resistenza Artistica" dove rispetto per le idee e libertà di espressione artistica sono il dogma.



Nel fine settimana ricco calendario di appuntamenti per gli amanti della musica e canzone d'autore.



Nel corso del pranzo o della cena, sarà possibile gustare le nostre migliori portate caratterizzate da abbinamenti originali e da prodotti di prima scelta ad esaltare i sapori della cucina locale, con particolare riguardo al pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana.



Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.



Menù Degustazione + CONCERTO



a O chi o a cà toa”



Per info e prenotazioni: 328 468 8876



Gradita prenotazione (possibilità di personalizzare il Menù in base ad allergie e intolleranze)



14 DEGUSTAZIONI (prevalentemente) di Mare



( su richiesta solo Terra o Vegetariano )



dolcetto



Caffè



Vino Vermentino Ligure o Rosso alla spina Cantine Lunae



Costo €35 Bevande Incluse