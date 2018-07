I disegni di Giorgia Airaghi in mostra a Sala Cargià

Golfo dei Poeti - Prosegue in Sala CarGià, a San Terenzo in Via Angelo Trogu, 54, la stagione artistica dedicata a Carla e Giacomo Gallerini a cura di Ezia Di Capua che dedica all'autrice la seguente recensione:

Giorgia Airaghi sarà in mostra in Sala CarGià con gli esiti figurativi di un percorso di ricerca che compone attraverso il dialogo con la china e il segno.

Giovanissima iscritta all'Accademia delle Belle Arti di Carrara, partecipa nel 2018 alla VII ed. di Sala CarGià Atelier a cielo Aperto - Simposio d'Arte Cultura e Spettacolo e si presenta con la mostra dal titolo “ linee d'inchiostro” che si offre come un resoconto in progress di una sintesi del suo cammino che trova in Sala CarGià un ideale spazio espositivo.

Il rigore della linea rappresenta per Giorgia Airaghi la sua cosmogonia intima, il suo spazio di coscienza estetica.

Il gesto, disciplinato e quotidiano, agisce per linee e curve, che creano, volumi senza peso apparente, scie subliminali, definiscono la catena narrativa del progetto e del dialogo che non si ferma ma ricrea le frasi del sogno cosciente.

Giorgia Airaghi esce dalle apparenze del reale per costruire soggetti visivi che volano nel raggio gravitazionale del fantastico. Sono embrioni complessi dove umano, animale e vegetale appartengono alla medesima coscienza biologica.

La nostra artista pratica l’armonia e l’equilibrio come fosse un rito respiratorio. I suoi progetti non hanno nodi o protusioni, al contrario appaiono fluidi e musicali, purissima entropia in forma raccolta.

L’opera si trasforma in un continuo autoritrarsi per frammenti emotivi, un diariogramma che si distende lungo le curve rituali della vita. .

Linee d'inchiostro quindi come solchi sensibili, ponte segreto dei sentimenti nella direzione del bianconero essenziale, e della chiarezza conoscitiva espressa nel dialogo armonico.

PERSONALE DI PITTURA - SALA CARGIA’- Via A.Trogu 54 San Terenzo

Artista: GIORGIA AIRAGHI

Titolo della mostra “Linee di inchiostro “

Vernissage Giovedi 24 Luglio alle ore 18.00 – Aperitivo in Arte

Curatore Ezia Di Capua

Presentazione della mostra a cura di Ezia Di Capua

Ingresso libero



La mostra sarà visitabile dal 24 al 29 Luglio con il seguente orario di apertura:

Tutti i giorni con il seguente orario 16:30- 19:00 - festivi compresi