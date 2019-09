I 'Sovi' di Carlo Bacci come benvenuto per chi arriva nel Golfo dei Poeti

Golfo dei Poeti - Il 'Sovi', anagramma della parola viso, è un volto con gambe, braccia e pugnetti al posto della mani, essenziale ed espressivo. A volte a colori, a volte in bianco e nero, è un giocherellone ingenuo e curioso, che si contrappone alla 'Sovi', uguale a lui ma con le ciglione, che è invece più rigida e decisamente meno socievole.

Nati nel 2010 dalla penna di Carlo Bacci, artista di Tellaro che da 30 anni dipinge, scolpisce e trasforma, dando forma alla materia, i Sovi sono oggi i protagonisti della nuova cartellonistica di benvenuto nel Comune di Lerici, posta nei varchi di accesso del Golfo dei Poeti.

La coppia è immortalata a Lerici, San Terenzo e Tellaro, svolgendo alcune delle numerose attività che è possibile svolgere nei borghi: surfano, vanno in canoa, giocano a tennis, a golf, leggono gli scritti di Shelley, fanno trekking, snorkeling, suonano e molto altro.



"Da oggi Lerici dà il benvenuto a chiunque entri nel Comune con una cartellonistica accattivante e, nello stesso tempo, capace di presentare a colpo d'occhio alcune delle numerose attività che il territorio offre – commenta il Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti -. Ripristinare l'immagine di un territorio aperto, che accoglie con il sorriso, è sempre stato uno dei nostri obiettivi prioritari. A questa intenzione si associa la volontà di valorizzare l'arte e la cultura di cui è ricco il nostro territorio e, in questa direzione, va la scelta di chiedere a un'artista locale, le cui opere sono apprezzate ben oltre i confini provinciali, di realizzare i pannelli di benvenuto, portando l'arte nella vita quotidiana di chiunque di noi".



L'idea dei 'Sovi' nasce nove anni fa, quando un amico di Bacci gli chiede di fare un disegno per il figlio. L'artista tratteggia così un viso simpatico, a cui aggiunge gambe e braccia.

Nasce così la buffa coppia che, negli anni a seguire, compare in qualche opera di Bacci. Ma è solo nel 2018 che prende vita il mondo Sovi: Carlo incontra infatti Alida, un'amica che si innamora a tal punto dei personaggi da aprire dei canali social a loro dedicati e che li raffigurano ogni giorno nella loro quotidianità, immersi come sempre nel Golfo dei Poeti.

"Il mondo dei Sovi rappresenta leggerezza, gioia e spensieratezza – aggiunge l'artista Carlo Bacci -. E' una 'no stress zone', ovvero un luogo tranquillo dove poter vivere il territorio completamente. Proprio ciò che significa per me Lerici, casa mia".