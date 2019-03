Grand Hotel supera i ventimila clienti e prepara le novità per la stagione

Un 2018 di numeri e soddisfazioni ma ora è il momento di guardare avanti. Tanti appuntamenti culturali in calendario per spezzini e turisti nell'albergo portovenerese che lo scorso anno è stato insignito della quinta stella.

Golfo dei Poeti - Dopo aver archiviato il 2018 con più di ventimila clienti, dalle parti del Grand Hotel Portovenere l'orizzonte è sempre la qualità. Grazie anche al raggiungimento della quinta stella sono arrivati un maggior numero di ospiti stranieri sempre più esigenti: basti pensare che si tratta del 90 per cento del totale, e il 40 per cento è rappresentato dai soli statunitensi. D'altro canto il Grand Hotel Portovenere vanta una posizione invidiabile tra il Golfo dei poeti e le Cinque Terre ed ha riaperto il 15 marzo pronto per soddisfare la domanda crescente del segmento luxury. Il Grand Hotel rinato nel 2014, grazie alla famiglia Paletti, continua il progetto rinnovandosi di anno in anno e consolidando tra le sue file una grande fetta di persone del luogo.



Antonio Polesel, direttore del Grand Hotel. “Dobbiamo tantissimo alla nostra posizione e a Porto Venere luogo unico al mondo per il suo scenario incredibile ma ancora di più rendiamo merito al lavoro di un team giovane formato da circa 60 persone che con passione unita al sacrificio hanno saputo credere nel progetto e far diventare veramente Grand il nostro albergo. La rotta che abbiamo seguito sin dall'inizio è quella della dedizione al servizio e alle attenzioni verso i clienti. Il nostro organico ogni anno segue percorsi di miglioramento relativo sia alle proprie competenze manageriali che capacità sul campo operativo. Anche quest’anno molti sceglieranno il Venus Bar e il ristorante Palmaria per pranzi e serate culturali, eventi enogastronomici e musicali. Entrambi sono infatti aperti al pubblico non residente in hotel, dall’orario del pranzo fino al dopo cena. La veranda e la terrazza sono ideali per apprezzare in tranquillità la vista verso la l’isola Palmaria e il borgo".



Il mese di Aprile apre con tre cene conviviali dedicate all'arte in tutte le sue forme: artisti, presentazioni di libri e degustazioni enogastronomiche.



5 APRILE 2019, ore 20

CLAUDIO BARONTINI, anteprima assoluta del libro fotografico "New York".

Presenta, il giornalista e grande firma del Corriere Della Sera e docente universitario Marco Gasperetti.

Cena in collaborazione con la cooperativa Mitilicoltori spezzini e Cantine Federici.



12 APRILE 2019, ore 20

LORENZO MARCUCCETTI, il suo libro...e un pò di Lunigiana nel piatto. Presenta, la giornalista Maria Cristina Sabatini. Cena dedicata al territorio in collaborazione con la Bottega del Panigaccio e Cantine Belmesseri.



17 APRILE 2019, ore 20

ANGELO NEGRO presenta il "suo" Piemonte.

Cena con degustazione di vini dell'azienda Agricola Angelo Negro.



Per prenotazioni e informazioni: tel: +39 0187.790570 e/o info@palmariarestaurant.com