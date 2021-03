Girovagando si sposta a Le Grazie: alla scoperta del refettorio del convento degli Olivetani

Golfo dei Poeti - Nuovo appuntamento sabato 13 marzo con Girovagando, l’iniziativa curata dalla sezione spezzina dell'Associazione Guide Turistiche Liguria. La terza tappa della serie di visite dedicate ai borghi sul golfo, dopo la visita di Tellaro, si sposta questa volta sulla costa occidentale, alle Grazie. Si ricostruirà la storia del borgo attraverso la visita di due luoghi che ne conservano la memoria del passato. Il refettorio del convento degli Olivetani - aperto grazie alla collaborazione del Comune di Porto Venere - con gli importanti affreschi quattrocenteschi di Nicolò Corso e il Cantiere della memoria, dove saranno gli attrezzi dei maestri d’ascia a raccontarci quello che fu un mestiere identitario di questa costa e della sua cultura del mare. Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, le visite sono su prenotazione e rivolte a un numero limitato di partecipanti. In caso di allerta meteo e di disposizioni legate all’epidemia da Covid 19 che non consentano gli spostamenti tra comuni, saranno possibili variazioni al programma.



Durata della visita: dalle 10 alle 12 circa

Quota di partecipazione: euro 10 a persona; gratuità e riduzioni per bambini in base all’età.

Prenotazione obbligatoria e informazioni: telefono e whatsapp 333 4336823; e-mail agtl.laspezia@gmail.com; Facebook: Guide Turistiche Liguria.