Girovagando 2021, il Golfo dei borghi. Sabato tocca a Tellaro

Golfo dei Poeti - Nuovo appuntamento per sabato 6 marzo con Girovagando, iniziativa organizzata da AGTL, Associazione Guide Turistiche Liguria-sezione della Spezia. Dopo la visita di Pugliola, la serie dal titolo “Il Golfo dei borghi” riprende con uno degli insediamenti più suggestivi del Golfo dei Poeti, Tellaro, meta di tanti intellettuali e scrittori. Partendo dalla parte più moderna del borgo, caratterizzata da hotel, ristoranti e botteghe, segno di una tradizione turistica ormai secolare, si visiterà la chiesa di Santa Maria Stella Maris, costruzione novecentesca che conserva preziose opere d’arte.

Entrando poi nell’antico borgo fortificato, formatosi a seguito dello spopolamento dell’ormai perduto villaggio di Barbazzano, si attraverseranno suggestivi carruggi e terrazze a picco sul mare, fino ad accedere alla cosiddetta “Sottoria”, l’antico camminamento di ronda, e al caratteristico approdo, dominato dalla chiesa di San Giorgio e legato alla famosa leggenda del “polpo campanaro”. Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, le visite sono su prenotazione e rivolte ad un numero limitato di partecipanti. In caso di allerta meteo e di disposizioni legate all’epidemia da Covid 19 che non consentano gli spostamenti tra comuni, saranno possibili variazioni delle date in programma.



Durata della visita: ore 9.30-12.30 circa.

Quota di partecipazione: euro 10 a persona; gratuità e riduzioni per bambini in base all’età.

Per prenotazione obbligatoria e informazioni: telefono e whatsapp 333 4336823; e-mail agtl.laspezia@gmail.com

Facebook Guide Turistiche Liguria