Giornate d'autunno. La tappa spezzina del Fai dedicata ai muscoli e alla mitilicotura

Golfo dei Poeti - Per le Giornate Fai d'Autunno la cooperativa dei militicoltori apre le porte dello stabulatore di Santa Teresa di Lerici. Le visite sono programmate per il 17 e il 18 ottobre nell'ambito delle iniziative organizzate dal Fondi ambiente italiano. Il 2020 per il Fai è un anno particolare per la perdita della sua fondatrice Giulia Maria Crespi, motivo per il quale le giornate d'autunno sono dedicate alla sua memoria. Nonostante il delicato periodo dovuto all'emergenza sanitaria il Fai ha organizzato una serie di tappe importanti, che verranno proposte il 17 e il 18 ottobre e nel fine settimana successivo del 24 e del 25. Nella giornata di domani verranno resi noti ulteriori dettagli.