Genova e Venezia in lotta nel nuovo libro di Musarra, se ne parla con la Marittima

Golfo dei Poeti - Venerdì 12 Giugno ore 21 sul Canale YouTube della Società marittima di mutuo soccorso di Lerici (https://youtu.be/UrJUeU3L3Nc) si rinnova l'appuntamento con 'Marittima in rete'. Protagonista il nuovo libero del professor Antonio Musarra, 'Il grifo e il leone - Genova e Venezia in lotta per il Mediterraneo'.

Nel basso Medioevo il Mediterraneo fu luogo di aspri scontri tra Genova e Venezia, grandi potenze navali e commerciali.

Sin dalla fine del XI secolo, le due Repubbliche stavano imponendo il loro predominio sul Mediterraneo orientale e sul Mar Nero. Dopo la conquista veneziana di Costantinopoli del 1204, gli scontri tra "Il Grifo e il Leone" andarono avanti per oltre un secolo e mezzo.

Dopo la pubblicazione di "1284 La Battaglia della Meloria", un altro testo basilare sulla storia del Mediterraneo, sulla storia di Genova e della Liguria.



ANTONIO MUSARRA: ricercatore in Storia medievale presso La Sapienza Università di Roma e Fellow di Harvard. Si occupa di storia marittima e navale del Mediterraneo medievale, di storia delle crociate, dell' Oriente latino e di storia francescana.

