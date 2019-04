Fuori Luogo a Lerici con 'Andromaca'

Golfo dei Poeti - Continuano gli appuntamenti al Teatro Astoria con la rassegna teatrale “Fuori Luogo”, il progetto di produzione e diffusione culturale delle arti performative che percorrono la società contemporanea.

Giovedì 11 aprile, alle ore 21.15, sul palco lericino sarà messo in scena "Andromaca", uno spettacolo di Massimiliano Civica, regista premio Ubu, e dell'irriverente compagnia toscana "I Sacchi di Sabbia", di nuovo insieme in un classico dell’antichità che esplora i confini tra comico e tragico.

Un testo decisamente anomalo nella produzione euripidea in cui non vi si staglia alcun protagonista, nessun dio compare, come pure nessun “eroe tragico”: il mondo sembra ospitare solo uomini incapaci di decidere del proprio destino.

<“Fuori Luogo” è un ambizioso progetto di diffusione culturale che, per la prima volta quest'anno, fa tappa anche nel teatro lericino – commenta il consigliere delegato al Teatro Claudia Gianstefani -. Siamo orgogliosi che l'Astoria ospiti una nuova grande rappresentazione, in scena con una compagnia d'eccezione capace di raggiungere il cuore del pubblico con un linguaggio innovativo e, a tratti, quasi irriverente>.

Per l'occasione sarà attivato anche un servizio navetta (Fuori Luogo Bus) da La Spezia a Lerici. La partenza è prevista da La Spezia con due imbarchi: alle ore 20.00 in Piazza Chiodo e alle ore 20.30 dal parcheggio Megacine. Ritorno da Lerici al termine dello spettacolo nelle stesse direzioni (prenotazione obbligatoria - 3755714205)

Biglietti - Studenti scuole superiori: 5€ ; Under 30: 10€ ; Intero: 15€ ; Supplemento Fuori Luogo Bus: 2€ .

Per prenotazioni: tel. 3755714205 - mail: prenotazioni@fuoriluogoteatro.it

In alternativa è possibile recarsi direttamente al Teatro Astoria.

Per info: www.fuoriluogoteatro.it